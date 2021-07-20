Українські правоохоронці зі складу Операції об’єднаних сил на одному із блокпостів Луганщини затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до незаконних збройних формувань на Донбасі.

Гвардійці затримали особу під час обов’язкової перевірки документів.

Це був чоловік 1993 року народження, чия причетність до проросійських бойовиків на Донбасі підтверджується перевіркою у базі даних.

Зловмисника затримали та передали у місцевий відділок поліції, його підозрюють за статтею 260 Кримінального Кодексу про Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Цього ж дня, 20 липня, СБУ повідомила про затримання мешканця Луганську, який у 2014 році брав активну участь у створенні самопроголошених республік “ЛДНР” та навіть в укладенні “конституції” псевдодержав.

Під час обшуку правоохоронці виявили у нього “паспорт громадянина ЛНР” та різноманітні “посвідчення”, видані окупаційною владою.

Детальніше, про затримання “депутата ЛНР” Службою безпеки України, читайте в матеріалі Фактів ICTV.