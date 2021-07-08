Укрзалізниця запускає додатковий літній потяг до Бердянська

Укрзалізниця запускає додатковий двогрупний нічний швидкісний потяг, який прямуватиме за маршрутом Кременчук, Полтава, Харків – Бердянськ.

Про це повідомила Укрзалізниця на своєму каналі у месенджері Telegram. За даними УЗ, потяги за цими сполученнями почнуть курсувати з 12 липня.

Так, потяг Кременчук, Полтава – Бердянськ відправлятиметься з Кременчука у парні дати місяця о 16.40 та прибуватиме у Бердянськ о 7.27.

У зворотній бік з Бердянська поїзд прямуватиме у непарні дати місяця о 19.32 та прибуватиме у Кременчук о 10.22.

Потяг з Харкова у Бердянськ відправлятиметься о 21.53 у парні дати місяця. Водночас у зворотній бік потяг повертатиметься у непарні дати місяця о 19.32 та прибуватиме у Харків о 4.50.

Нещодавно Укрзалізниця запустила додатковий потяг з Києва в Одесу, який почав курсувати з 26 червня.