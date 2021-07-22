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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Спека та поодинокі дощі з грозами: погода в Україні на вихідні (КАРТА)

Погода ICTV

На ці вихідні погода в Україні буде доволі теплою, а спека повернеться у неділю. За даними Укргідрометцентру, опадів майже не очікується.

Проте поодинокі дощі будуть у суботу в північних областях, а у неділю – на Закарпатті, ближче до кордонів України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Погода на вихідні в Україні (24 та 25 липня 2021)

У суботу, 24 липня, вдень температура у південних областях від +26 до +28, східних від +23 до +25, центральних від +24 до +26, північних від +23 до +25, західних від +23 до +26 градусів.

У Києві вдень від +24 до +26, опадів не очікується. Ніч пройде спокійно, температура триматиметься переважно на рівні від +14 до +16 градусів.

У неділю, 25 липня, вдень температура у південних областях від +29 до +31, східних від +29 до +31, центральних від +26 до +28, північних від +26 до +28, західних від +25 до +28 градусів.

Погода на вихідні в Україні (24 та 25 липня 2021)

У Києві вдень – тепла погода без опадів. Температура у столиці протримається на рівні від +26 до +28, яка спаде ближче до ночі до +18 градусів.

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