Парад на День Незалежності України 2021 – ФОТО та ВІДЕО

У Києві 24 серпня відгримів парад до Дня Незалежності України. Окрім військових у парадній формі і техніки, було місце й зворушливим моментам, і навіть гумору.

Можна довго сперечатися, чи потрібен парад на День Незалежності, але кількість людей у центрі Києва, а також глядачів біля телевізорів свідчить, що інтерес величезний.

Парад стартував з приїзду високопоставлених гостей. На Майдані були присутні президенти Литви, Польщі та Латвії, міністр закордонних справ Франції, а також Вселенський патріарх Варфоломій.

Відкривав парад президент України Володимир Зеленський. У його промові було одразу кілька цікавих меседжів.

Перше: Україна – правонаступниця Київської Русі та старослов’янської мови.

– Ми будуємо свій будинок на землі, де жили і будували наші предки. Ми не в гостях і не у приймах. Ми – молода сім’я з прославленої династії Київської Русі-України. З роду засновників, з роду хрестителів, з хороброго роду, з мудрого козацького роду. Ми не сироти і не знайди – ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи, – зазначив президент.

Друге: Україна – багатонаціональна країна, в якій кожен може почувати себе комфортно.

Третє: Україна більше нікому не віддасть і шматочка своєї землі, а за Крим та Донбас готова боротися.

Гумору в промові Зеленського також знайшлося місце. Цього разу прилетіло у бік президента-втікача Віктора Януковича.

Спочатку глава держави подякував Рівненській області за першого президента України Леоніда Кравчука, потім – Чернігівщині за другого, Леоніда Кучму, Сумщині – за третього, Віктора Ющенка. А коли черга дійшла до Донецької області, президент зробив паузу і подякував Східному регіону за легендарного режисера та актора Леоніда Бикова.

Однак інші президенти також встигли стати героями мемів в інтернеті. Йдеться про Петра Порошенка та Віктора Ющенка, які під час параду періодично перемовлялися.

Потім відбулося уже традиційне вручення нагород українцям та іноземцям, які значною мірою впливають на державу та її людей.

Вахтангу Кікабідзе та Андрію Шевченку вручили ордени князя Ярослава Мудрого V ступеня.

П’ятьом українцям присвоїли звання Герой України. Медалі з рук президента отримали або самі герої, або їхні родини. Солдат Сергій Білоус і старшина Максим Рідзаніч посмертно удостоїлися звань та орденів Золота Зірка. Полковник Євген Сидоренко прийняв медаль і Золоту зірку за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету України.

Популярний співак Дмитро Монатик отримав звання заслуженого артиста України.

Потім на параді показали театралізований перфоманс. Маленька дівчинка з букетом, яка символізувала Україну, пройшла крізь всі епохи нашої історії. Закінчився перфоманс тим, що дитина вибігла на Майдан та обійняла очільника колони на параді. До речі, багато людей вважали, що театралізовану постановку знімали заздалегідь. Проте знімання відбувалося у режимі реального часу.

Після урочистої частини розпочався парад. Хрещатиком пройшли курсанти та офіцери всіх військ країни. До речі, дівчата таки марширували без підборів. І це мало вигляд сильний і жіночний, хто б що не говорив.

Також почесними учасниками параду стали собаки, які марширували одразу в трьох колонах: Держприкордонслужби, Нацгвардії і Нацполіції. У Держприкордонслужбі зазначили, що у параді, зокрема, брали участь кінологи та їхні чотирилапі товариші, які служили на сході України.

Закінчувався парад демонстрацією бойової техніки, зокрема авіації. У небо підняли як вертольоти, так і винищувачі. Також над Майданом пролетів український рекордсмен і світова легенда – Ан-225 Мрія.