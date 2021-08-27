В Києві 20 серпня був проведений дев’ятий звітно-виборний з’їзд Всеукраїнської громадської організації Спілка адвокатів України.

Створена в 1990 році вона стала першим незалежним професійним об’єднанням адвокатів і внесла значний вклад в розвиток і зміцнення інституту адвокатури України, в підвищення його авторитету в суспільстві.

Керівниками Спілки в різні часи були такі відомі адвокати й громадські діячі, як Віктор Медведчук, Тетяна Варфоломеєва, Лідія Ізовітова, Олександр Дроздов, які доклали значних зусиль для вдосконалення законодавчого врегулювання діяльності адвокатури, для захисту прав і законних інтересів членів Спілки.

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Проте занадто бюрократизована система управління, що не змінювалась з дев’яностих років, брак фінансування та інші проблеми, значно ускладнюють роботу Спілки, заважають ефективно відповідати викликам сьогодення.

Новий склад керівництва Спілки, обраний на з’їзді, основними своїми завданнями бачить подолання цих проблем і підняття її діяльності на новий рівень, розширення міжнародних зав’язків організації.

Віце-президентами Спілки обрано члена Вищої ради Правосуддя Павла Гречківського, доктора юридичних наук екс-президента САУ Олександра Дроздова, керівника секретаріату Національної асоціації адвокатів України Вадима Красника, адвоката Віталія Сердюка, голову Ради адвокатів Закарпатської області Олексія Фазекоша, голову ради адвокатів Рівненської області Сергія Удовиченка, заслуженого юриста України Ольгу Жуковську.

Ламах Тарас обраний новим президентом Спілки адвокатів України / 2 фотографии

На віце-президентів, відповідно до статуту, покладається керівництво роботою регіональних підрозділів та інші важливі задачі.

Президентом Всеукраїнської громадської організації Спілка адвокатів України одноголосно обрано Тарас Ламах. Новообраний голова САУ зазначив, що для нього є великою честю працювати з такою командою.

За роки роботи в адвокатурі Тарас Ламах зарекомендував себе як ефективний кризовий менеджер. В 2014 році Тарас Ламах очолив новостворений Комітет захисту прав та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України, який став одним з найголовніших та ефективніших комітетів в структурі НААУ.

У 2016 році ним був створений Спортивний комітет НААУ, який активно та ефективно працює під його керівництвом.

За свою діяльність Ламах Тарас має багато відзнак, серед яких Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого третього ступеню, орден Видатний адвокат України, медаль За заслуги у розвитку адвокатури.

Він успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, є доктором філософії.

У своїй промові Тарас Ламах зазначив, що для нього є великою честю бути обраним президентом Спілки – організації, що стояла у витоків українського державотворення, української адвокатури, правової системи України.

Великою честю також є можливість працювати з такою поважною та фаховою командою.

– Сприймаю своє обрання як довіру від колег, яку треба виправдати, як нове випробування на своєму життєвому шляху, якому потрібно буде віддати багато сил і часу. Маю надію, що разом з командою Спілки ми зможемо підняти її роботу на новий рівень, – сказав Ламах Тарас.

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