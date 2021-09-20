Погода на 21 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Протягом вівторка, 21 вересня, на території України слід очікувати поодинокі дощі та холодну температуру. Погода в Україні в цей день може бути вітряною.

Опади можуть бути у північних та південних областях. Так, дощі пройдуть у Чернігові, Сумах, Харкові, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні, Сімферополі та Ялті. За даними Укргідрометцентру, вони можуть продовжитися і вночі.

В інших містах України – сонячна та суха погода, проте може бути вітряно. Дощі оминуть в цей день західні, східні та центральні області країни.

Температура вдень на території України триматиметься переважно на рівні від +7 до +13 градусів за Цельсієм. Вночі ж стане холодніше – від +4 до +6.

У Києві ж очікується вітер, а погода буде пасмурною та сухою. За прогнозом Укргідрометцентру, стовпчики термометра вдень тут показуватимуть від +7 до +9 градусів за Цельсієм.

Вночі слід очікувати справжню холодну осінню погоду – температура від +4 до +6 градусів та сильний вітер, проте в цей день у столиці без дощів.