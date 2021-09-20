Телеведучі ICTV Соколова та Фроляк взяли участь в Українському жіночому конгресі

Керівник департаменту публіцистичних проектів ICTV Оксана Соколова та керівник інформаційної служби телеканалу Олена Фроляк стали модераторами V Українського жіночого конгресу, який відбувся 15-16 вересня у Києві.

Зокрема, автор та ведуча аналітичного тижневика Факти тижня Оксана Соколова вела дискусію Жінки у політиці: боротьба за можливість приймати рішення.

– Історія знає десятки прикладів видатних жінок-політиків. Попри це, вони вимушені надалі доводити свою спроможність брати участь у політичних процесах. Відвойовувати своє право впливати на державні рішення. А в Україні особливо. У нас 54% населення – жінки, і вони мають бути пропорційно представлені там, де ухвалюються важливі для життя країни рішення, – вважає вона.

Учасники панелі порушували багато болючих тем: щодо нерівного доступу до керівних посад у політиці, щодо використання жінок як технічних кандидатів у виборчих списках та щодо сфер, де обертається більше грошей – під контролем чоловіків.

– Раніше сільськими головами активно обиралися жінки. На 2015 рік їх було 55% на посадах. Але щойно пішла децентралізація і гроші перемістилися в регіони – жінки почали втрачати свої позиції. У 2020 році на посади сільських голів вже більше почали обиратись чоловіки, – наголосила ведуча ICTV.

Соколова вважає, що самим лише запровадженням квот, без змін у суспільній ментальності, нічого не вирішиш – потрібно змінювати політичну культуру.

Ще одну дискусію конгресу на тему Генерація незалежності, рівності та свободи модерувала ведуча Фактів Олена Фроляк.

– Панель була підібрана досить вдало: тут і юрист, і блогер, і майстриня ювелірних прикрас, навіть дівчина, яка займається робототехнікою. Кожна вибрала складний бізнес, де вже давно панують чоловіки, але дівчата впевнено йдуть і, схоже, готові до будь-яких перешкод. Це насправді надихає! Це нове покоління, це новий погляд на життя і нова цінність, – наголосила телеведуча під час жіночого конгресу.

Насамперед ведуча ICTV відзначили високий рівень наших молодих жінок:

– Вони освічені, впевнені в собі, просунуті, трохи вперті, знають чого хочуть і поважають себе. Вони, мабуть, стикаються, як і всі ми, зі стереотипами, гендерними архаїзмами, але вони вирішили їх не помічати і рухаються далі.

Український жіночий конгрес створений задля того, щоб продемонструвати, що питання гендерної рівності активно обгорюється, і суспільство готове кинути виклик стереотипам та змінити їх, аби усі мали рівні можливості.