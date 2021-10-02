Погода на 3 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 3 жовтня, у неділю, буде сухою та сонячною. Однак синоптики радять тепло вдягатися та носити з собою гарячі напої, щоб зігрітися на вулиці.

За прогнозами експертів, найтепліше цього дня буде у західних областях, найхолодніше – у північних.

Погода в Україні 3 жовтня

У східних областях цього дня буде вдень відносно тепло, без опадів. Температура повітря становитиме від +12 до +14 вдень та від +0 до +5 вночі.

На жителів західних областей чекає сонячна та приємна погода, яка принесе тепло. Температура коливатиметься +15…+20 вдень та +3…+6 вночі.

Водночас у північних областях буде найхолодніше, сонце ховатиметься за хмарами. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+14, а вночі опустяться до +3…+5.

На Півдні грітиме тепле осіннє сонце, без заморозків. Вдень повітря прогріється до +17, а вночі температура спаде до +5.

На жителів центральних областей також чекає спокійна погода, без опадів. Денна температура сягатиме позначки +15, а от вночі на 10 градусів стане холодніше – +5.

Погода у Києві 3 жовтня буде такою ж, як і на всій території України – відносно теплою та сонячною. Денна температура становитиме від +14 до +16, нічна – від +4 до +6.

За прогнозами синоптиків, погода у жовтні в Україні буде майже в межах кліматичної норми – і за температурою повітря, і за кількістю опадів.

Зокрема, середня місячна температура у жовтні очікується в межах +7 – +12 градусів, а місячна кількість опадів в Україні прогнозується 28-67 мм.