Погода в Україні в п’ятницю, 8 жовтня, буде комфортною в денний час, а вночі очікуються морози. Температура повітря досягне +17 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на сході України буде від +10 до +13 тепла вдень, а вночі від -2 морозу до +3 градусів.

У південних областях та Криму прогнозують від +11 до +15 тепла вдень, а вночі від +3 до +8 градусів.

У центральних і північних областях буде від +10 до +13 градусів вдень, а вночі очікується до -1 градуса морозу.

На заході України стовпчики термометрів покажуть від +11 до +17 градусів, а вночі від -2 до +4 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області.

У Києві 8 жовтня температура повітря складе від +11 до +13 градусів, а вночі буде від +1 до +3 градусів.

Нагадаємо, наступного тижня в Україну прийде циклон. Тому 14 жовтня, на Покрову і в День захисників і захисниць України, очікуються сильні дощі.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, дощі триватимуть чотири дні – з 12 до 15 жовтня.