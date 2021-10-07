Зарплати лікарів та вчителів зростуть до 15 тис. грн: Кабмін готує план заходів

Зарплати у державному секторі, зокрема у медицині та освіті, зростуть щонайменше від 13,5 до 15 тис. грн – для працівників найнижчої кваліфікаційної категорії, а для вищої – до 20 тис. грн і більше. Це передбачено проектом розпорядження Кабміну щодо плану заходів з модернізації систем оплати праці в державному секторі до 2024 року.

Його реалізація дасть змогу забезпечити конкурентні зарплати в бюджетній сфері.

Проект документа Мінекономіки направило на погодження відповідним центральним органам виконавчої влади.

– Розв’язання зазначених проблем на державному рівні дасть змогу підвищити престижність та мотивацію до праці в бюджетному секторі економіки, підвищити соціальний захист та зупинити відтік кваліфікованих кадрів цих професій з України, – каже заступник міністра економіки Світлана Глущенко.

Серед основних заходів:

наближення зарплат працівників окремих галузей бюджетної сфери до рівня у приватному секторі та в економіці загалом;

поетапне підвищення розміру ставки працівника 1-го тарифного розряду до величини 70% від розміру мінімальної зарплати;

справедлива та обґрунтована диференціація посадових окладів у бюджетних сферах економіки залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей, результатів роботи тощо;

запровадження єдиного механізму визначення окладів за військовими званнями, осіб рядового і начальницького складу та окладів поліцейських за спеціальними званнями та забезпечення конкурентного рівня грошового забезпечення всіх силових структур та правоохоронних органів на єдиних засадах внаслідок вдосконалення його структури.

За прогнозами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, наприкінці 2022 року середня зарплата в Україні перевищить 17,5 тис. грн.

Цей показник закладено у державного бюджету на 2022 рік.

Щодо середньої зарплати до кінця 2021 року, то вона може сягнути 14,5 тис. грн.