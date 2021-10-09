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Дмитро Кудрявцев |

Морозний ранок: на горі Піп Іван зафіксували -9°С

Мороз на Попі Івані

Вранці суботи, 9 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до позначки -9 за Цельсієм.

Про це повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Крім того, в Карпатських горах фіксувалася хмарна погода, туман і сильний східний вітер, швидкість якого досягала 18 м/с.

Нагадаємо, 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський було зафіксовано перший випадок випадіння снігу на території України.

В той день температура навколишнього середовища опускалася до позначки в -4°С.

При цьому напередодні – 21 вересня, в Карпатах був зафіксований перший мороз – тоді стовпчик термометра на горі Піп Іван Чорногірський показував -6°С.

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Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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