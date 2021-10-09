На Рівненщині не пускатимуть до школи дітей без щеплення

У Рівненській області вирішили провести додаткову кампанію з вакцинації дітей від поліомієліту, щоб запобігти його розповсюдженню.

Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Рівень імунізації дітей від поліомієліту є недостатнім. Лише 53% дітей у віці до одного року отримали планові щеплення в 2021 році, – сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузин.

За його словами, додаткову кампанію імунізації необхідно провести для того, щоб захистити дітей від захворювання.

Міністерство охорони здоров’я призначило нульовий тур впровадження інактивованої поліомієлітної вакцини для дітей у віці до п’яти років на період з 11 по 22 жовтня у всій Рівненській області.

Ще три тури вакцинації пройдуть протягом 90 днів. Вони повинні охопити всіх дітей цієї вікової групи. Нещеплених не допустять в дитячі садки та школи.

Нагадаємо, в Україні офіційно підтвердили випадок поліомієліту у півторарічної дитини із Рівненщини.

Малюка госпіталізували з парезом нижніх кінцівок.

Згідно з інформацією від лікарів, батьки дитини свідомо відмовилися від щеплень, що передбачені медичними стандартами, через релігійні переконання.