Карантин в Україні: Херсонська область переходить до червоної зони

З 15 жовтня Херсонська область переходить до червоної зони епіднебезпеки. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– За результатами засідання комісія вирішила встановити з 00.00 15 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Херсонської області та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоної зони, – повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Згідно з постановою Кабміну про карантинні обмеження, яка набула чинності 20 вересня, у червоній зоні очна форма навчання у школах та ВНЗ можлива лише за умови, що 100% працівників мають зелений Covid-сертифікат.

Кінотеатри, музеї, спортзали, заклади громадського харчування зможуть працювати лише за умови, що всі відвідувачі і персонал матимуть сертифікат про повний курс вакцинації, тобто зелений.

Те ж саме правило стосується розважальних закладів, ТРЦ, масових заходів.

Крім того, з 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину, які встановили для міжрегіональних перевезень.

Вони передбачають, що у водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів повинні бути сертифікати про вакцинацію або негативні ПЛР-тести на Covid-19. Ці ж правила стосуються залізничного сполучення.

У регіонах, які потрапили у червону зону, водії, члени екіпажу та пасажири повинні мати сертифікат про повний курс вакцинації, а не лише про отримання однієї дози.

Джерело: Олег Немчінов