У 2022 року українські випускники вже вдруге складатимуть обов’язкове ЗНО з математики.

Рівень складності тесту залежатиме від спеціальності, яку обере абітурієнт. Для тих, хто зосередиться на технічному напрямі, завдання будуть більш складними.

Факти ICTV зібрали кілька порад та ресурсів, з допомогою яких випускникам вдасться краще підготуватись до ЗНО з математики в 2022 році.

Заняття з репетитором

Найефективніший спосіб підготуватися до ЗНО з математики – уроки з репетитором. Досвідчений педагог може в стислий термін дати дитині необхідні для тестування знання. Варто пам’ятати, що завдання ЗНО охоплюють не всі теми шкільної програми.

В інтернеті інформації про завдання, які не включатимуть в тести, немає. Репетитори ж щороку аналізують програму ЗНО й можуть спрогнозувати, що чекатиме на абітурієнтів цього разу.

Займатися з репетитором можна наживо або онлайн. Згідно з результатами опитування Державної служби якості освіти, 82% батьків і 74% вчителів вважають дистанційне навчання неефективним.

Проте самі учні стверджують, що навчання онлайн працює добре. Так, за даними міністра освіти Сергія Шкарлета, 70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання.

Для абітурієнтів, які не проти займатися онлайн, існують спеціальні ресурси для пошуку репетиторів.

Один зі них – онлайн-школа математики Матема. Тут можна пройти структурований курс для підготовки до ЗНО. Він допомагає швидко відтворити шкільну програму, підтягнути слабкі місця, детально розібрати тести минулих років.

Курс складається із 64 інтерактивних онлайн-уроків із викладачем математики. Після запису на курс учневі призначають індивідуального викладача. Той оцінює рівень знань і формує програму на рік.

Усі уроки записуються, тому абітурієнт може повертатися до них, коли знадобиться повторити матеріал.

На сайті buki.com можна обрати репетитора, дізнатися ціну та почитати відгуки. У середньому вартість години роботи серед вчителів на сайті становить 200-250 грн. Ви також можете безкоштовно поспілкуватися з репетитором до першого уроку й поставити всі необхідні питання, обговорити графік занять та мету підготовки.

Інший схожий ресурс – repetitor.org. Він працює за таким самим принципом, однак тут також можна знайти педагогів для занять вдома.

Самостійне навчання

На сайті Prometheus є безкоштовний курс Математика. Підготовка до ЗНО. В його основі – базова шкільна програма.

Автори курсу стверджують, що завдяки послідовному викладанню тем слухачі зможуть самостійно підготуватися до успішного складання ЗНО та ДПА.

Курс складається із лекцій та завдань наприкінці кожної теми. Мінус такого підходу – він не надто гнучкий. Учень не зможе поставити запитання, якщо не зрозуміє тему, а самі лекції не враховують тонкощі тестування, тому що курс записаний ще в 2017 році.

На YouTube-каналі ZNO.ua є цикл лекцій Підготовка до ЗНО: Математика. Усього в плейлисті 81 відеоурок. Серед них – лекції з алгебри, геометрії, тригонометрії та вищої математики. А також приклади розв’язання складних задач або поради, як швидко освоїти потрібний матеріал.

math.ua – освітній проект викладача математики Володимира Шраменко. Він пояснює теми з алгебри та геометрії, надає приклади розв’язання задач та завдання для самостійної перевірки.

Крім головної платформи, викладач також запустив YouTube-канал, де публікує відео, що стосуються різних розділів математики. Окремо на каналі можна знайти блок лекцій для підготовки до ЗНО з математики-2020.

Також існує курс від Prometheus під назвою Підготовка до ЗНО з математики: лайфхаки від Могилянки. Він складається з шести тем, які варто пройти в будь-якому випадку.

Автори звернули увагу на помилки, які учні найчастіше допускають при розв’язанні, та поради, як їх уникнути. Домашні завдання до тем допоможуть перевірити рівень знань та закріпити матеріал.