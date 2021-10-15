Погода на 16 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Протягом 16 жовтня погода в Україні переважно буде сонячною, однак у північних областях очікуються денні дощі та незначний вітер.

За прогнозом Укргідрометцентру, у східних, південних, західних та центральних областях буде сонячна погода без опадів.

Найтепліша температура очікується в декількох містах України. Серед них – Херсон, Сімферополь, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, Харків, Дніпро та інші.

Найхолодніша погода буде у західних та північних областях країни. Стовпчики термометра у цих місцевостях сягатимуть щонайбільше до +14 градусів за Цельсієм.

16 жовтня у Києві очікується сонячна погода без дощів, а денна температура на території міста – від +12 до +14 градусів. Синоптики закликали українців тепло одягатися в цей та наступні дні.

Вночі стовпчики термометра у столиці опустяться щонайбільше до +5 градусів за Цельсієм. За даними Укргідрометцентру, протягом доби очікується незначний вітер (його швидкість сягатиме 3-8 м/с).