Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Дощі у північних областях та незначний вітер: погода в Україні 16 жовтня

Дощі у північних областях та незначний вітер: погода в Україні 16 жовтня

Протягом 16 жовтня погода в Україні переважно буде сонячною, однак у північних областях очікуються денні дощі та незначний вітер.

За прогнозом Укргідрометцентру, у східних, південних, західних та центральних областях буде сонячна погода без опадів.

Погода на 16 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Найтепліша температура очікується в декількох містах України. Серед них – Херсон, Сімферополь, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, Харків, Дніпро та інші.

Найхолодніша погода буде у західних та північних областях країни. Стовпчики термометра у цих місцевостях сягатимуть щонайбільше до +14 градусів за Цельсієм.

Погода на 16 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

16 жовтня у Києві очікується сонячна погода без дощів, а денна температура на території міста – від +12 до +14 градусів. Синоптики закликали українців тепло одягатися в цей та наступні дні.

Вночі стовпчики термометра у столиці опустяться щонайбільше до +5 градусів за Цельсієм. За даними Укргідрометцентру, протягом доби очікується незначний вітер (його швидкість сягатиме 3-8 м/с).

Читайте
Середня температура до +12: якою буде погода у жовтні

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка