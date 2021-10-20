Україна могла б відмовитися від імпорту газу за 3-5 років – Вітренко

Україна могла б самотужки забезпечити свої потреби у блакитному паливі та припинити купувати газ за кордоном у найближчі 3-5 років.

Про це на Українському газовому інвестиційному конгресі заявив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– За оптимістичним сценарієм, на це може знадобитися не більше 3-5 років. Але, щоб цього досягти, нам потрібно збільшувати власний видобуток природного газу. Такий потенціал у нас є, – зазначив він.

Втім, окрім видобутку природного газу з вітчизняних надр, Україні варто суттєво наростити виробництво біогазу, вважає глава Нафтогазу.

– Це стале, екологічне рішення. І Україна має неймовірний потенціал генерації біогазу. У нас дуже потужний аграрний сектор, який відіграє важливу роль у виробництві біогазу, – додав Юрій Вітренко.

Але найважливіший чинник у здобутті енергонезалежності – енергоефективність, зауважив глава Нафтогазу.

Адже нині Україна споживає вдвічі більше енергії, ніж середньостатистична європейська країна.

Нагадаємо, останніми роками Україна споживає приблизно 30 млрд кубометрів газу на рік. Власний видобуток (державними та приватними компаніями разом) забезпечує лише 2/3 від потреб, або близько 20 млрд кубів. Ще 10 млрд кубометрів палива доводиться купувати за кордоном.