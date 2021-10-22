Премія HR-бренд 2021: названо кращих роботодавців України

21 жовтня відбулася церемонія нагородження Премії HR-бренд Україна – 2021, під час якої були названі кращі проекти в галузі управління персоналом українських роботодавців.
Премія HR-бренд компанії grc.ua проходить одинадцятий рік поспіль. Це конкурс серед працівників HR-сфери, який дозволяє простежити актуальні тенденції, нові ідеї на ринку праці і назвати кращих.
Цього року Премія отримала 60 актуальних HR-кейсів від 46 українських компаній. Це не просто проекти, це практичний досвід, що довів свою ефективність та результативність для бізнесу в умовах нової реальності.
Проекти номінантів оцінювалися професійним складом журі за такими критеріями: актуальність, сучасність використаних методик і бізнес-ефективність.
Цього року переможців обрано у чотирьох головних номінаціях: Світ, Регіон, Україна, Столиця, 15 спеціальних тематичних номінаціях, а також шести номінаціях від партнерів.
Переможцями Премії HR-бренд Україна – 2021 стали:
Номінація Світ:
- Parimatch Tech, проект Parimatch Tech Academy: Від ідеї до 49 оферів за 6 місяців
- Кернел, проект Вчись, працюй, досягай. Ясність в е-Learning
- GlobalLogic, проект Коли цифри говорять: як думки та потреби працівників впливають на ефективні рішення
- SoftServe, проект Інкорпорація дієвих e-learning рішень в навчальну екосистему
Номінація Регіон:
- Маріупольська міська рада, проект M-Service – створення міського сервісного центру для ефективного функціонування закладів освіти
- МХП, проект Мобільний рекрутинг
Номінація Україна:
- Eldorado, проект Академія КрутоЗавтра
- Алло, проект Стрімка кар’єра в Алло
- Parimatch Tech, проект Від 0 до №1: створення бренд-лідера на найконкурентнішому ринку лише за рік
- Укрзалізниця, проект Букса – цифровий асистент залізничника
- Лайфселл, проект Я змінююсь і змінюється світ: наш шлях трансформації поведінкової моделі співробітників
Номінація Столиця:
- Appflame, проект #етикет_інклюзивності
- Deloitte+Baker Tilly, проект Work & Study – дуальне навчання як освіта майбутнього
- Фора, проект Школа Майстрів – можливість професійного перевтілення
- Медіа Група Україна, проект Гра Кібербос – програма навчання керівників Медіа Групи Україна практикам регулярного менеджменту
Номінація від GRC.UA, організатора Премії HR-бренд:
- Coca-Cola, проект Програма стажування #Coke Online у форматі онлайн
- Credit Agricole Bank, проект Сервіс-бачення: бути корисним кожному клієнту щодня
- Фармак, проект Farmak talents start
Спеціальні номінації премії
Номінація Вибір журі – Райффайзен, проект New World of Raif Work.
Номінація DIGITAL HR – МГУ, проект Гра Кібербос – програма навчання керівників Медіа Групи Україна практикам регулярного менеджменту.
Номінація Нестандартний рекрутинг – МХП, проект Мобільний рекрутинг.
Номінація HR в IT – EPAM, проект Впровадження розумних підказок nudges для підвищення ефективності діяльності менеджерів компанії.
Номінація E-learning проект року – Фокстрот, проект Gamble.
Номінація Кращий проект з навчання та розвитку працівників – Альфа-Банк, проект A-DOSVID.
Номінація HR-маркетинг в Дії – DataArt, проект DataArt Brand Ambassadors.
Держава як роботодавець – Оператор ГТС України проект Комплексна трансформація функції управління персоналом державного підприємства.
Краща програма з розвитку лідерів – МХП, проект Інноваційна програма з розвитку лідерів усередині компанії MHP Leaders Hub.
Трансформація корпоративної культури – Кернел, проект Як корпоративна культура підвищує економічну ефективність бізнесу.
Кращий проект із залучення талановитої молоді – Укрзалізниця, проект Київська дитяча залізниця: друге дихання.
Well Being-проект – Ашан, проект Ашан з тобою в кожному моменті.
Соціальний Проект року – PepsiCo, проект Думай глобально – дій локально!
Велике серце, Благодійний проект року – TECHIIA, проект Одужуй швидше!
DIVERSITY & INCLUSION – Appflame, проект #етикет_інклюзивності.
Спеціальна номінація Підвищення престижу робочих професій – БРСМ-нафта, проект Герої БРСМ.
Спеціальні партнерські номінації
Технології на майбутнє, люди назавжди від Генерального партнера ПУМБ нагороду отримала компанія GlobalLogic за проект Коли цифри говорять: як думки та потреби працівників впливають на ефективні рішення.
З турботою про здоров’я від Teva, Партнера здоров’я – компанія GlobalLogic, проект Здоров’я, космос та книги – роль в культурі IT-компанії.
Культура активного лідерства від DHL, логістичного Партнера – 1+1 media, Програма розвитку лідерів Ліга Плюсів.
DEIєві від Ferrexpo, експертного Партнера Премії, за найсміливішу інтервенцію на територію інклюзивності – SoftServe, проект Інкорпорація дієвих e-learning рішень в навчальну екосистему.
Креативний Діджитал від BASF – Аптека АНЦ, проект QR-код: твій відгук – наша дія!
#peopletransformation від Handy.ai, Партнера автоматизації – ArcelorMittal Кривий Ріг, освітній проект Нова Фабрика.
Номінацію Культурна трансформація від Генерального медіапартнера StarLightMedia отримала компанія Лайфселл з проектом Я змінююсь і змінюється світ: наш шлях трансформації поведінкової моделі співробітників.
– Цього року ми отримали неймовірно цікаві 60 кейсів від 46 українських компаній. Кожен проект – унікальний. Журі Премії HR-бренд було надзвичайно важко визначитися зі списком кращих. І це дуже тішить, адже відбувається прогрес і розвиток українського ринку праці – компанії стали більш гнучкими, адаптивними, інноваційними. І найголовніше – з фокусом на людину.
Цього року ми назвали найуспішніші кейси-переможці, що демонструють результативність людиноцентричних стратегій у дії. Я вдячна кожній компанії за участь у Премії HR-бренд та щиро бажаю усім переможцям не зупинятися на цих досягненнях і продовжувати рухати свої компанії і ринок праці вперед, – сказала директорка Премії HR-бренд Україна Лариса Онипко.
Начальник Управління з розвитку бренду роботодавця ПУМБ Світлана Тихоненко зазначила, що вони щасливі бути генеральним партнером Премії HR-бренд Україна цього року.
– Премія дозволяє нам ще більше долучитися до розвитку та підтримки кращих практик HR-сфери в Україні. Ми в ПУМБ віримо, що людина — головна цінність для будь-якого бізнесу. Тому в межах конкурсу відзначаємо та надихаємось проектами компаній, що беруть у фокус уваги людину, – додала Світлана Тихоненко.
В. о. Human Capital Director StarLightMedia Наталія Волнянська наголосила, що світ переживає епоху нової реальності – компанії прискорено трансформуються та змінюють підходи в управлінні персоналом.
Премія HR-бренд – це майданчик, де відбувається обмін досвідом роботодавців, обговорення найбільш успішних, ефективних практик у роботі з персоналом. Тут обирають кращих.
– StarLightMedia – відповідальний роботодавець, який постійно вдосконалює свої HR-практики та розвиває таланти всередині компанії. Ми пишаємося, що завдяки нашому інформаційному внеску в цей проект українці зможуть оперативно дізнатися про найактуальніші тренди ринку праці, – зауважила Наталія Волнянська.