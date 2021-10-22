Премія HR-бренд 2021: названо кращих роботодавців України

21 жовтня відбулася церемонія нагородження Премії HR-бренд Україна – 2021, під час якої були названі кращі проекти в галузі управління персоналом українських роботодавців.

Премія HR-бренд компанії grc.ua проходить одинадцятий рік поспіль. Це конкурс серед працівників HR-сфери, який дозволяє простежити актуальні тенденції, нові ідеї на ринку праці і назвати кращих.

Цього року Премія отримала 60 актуальних HR-кейсів від 46 українських компаній. Це не просто проекти, це практичний досвід, що довів свою ефективність та результативність для бізнесу в умовах нової реальності.

Проекти номінантів оцінювалися професійним складом журі за такими критеріями: актуальність, сучасність використаних методик і бізнес-ефективність.

Цього року переможців обрано у чотирьох головних номінаціях: Світ, Регіон, Україна, Столиця, 15 спеціальних тематичних номінаціях, а також шести номінаціях від партнерів.

Переможцями Премії HR-бренд Україна – 2021 стали:

Номінація Світ:

Parimatch Tech, проект Parimatch Tech Academy: Від ідеї до 49 оферів за 6 місяців

Кернел , проект Вчись, працюй, досягай. Ясність в е-Learning

GlobalLogic , проект Коли цифри говорять: як думки та потреби працівників впливають на ефективні рішення

SoftServe , проект Інкорпорація дієвих e-learning рішень в навчальну екосистему

Номінація Регіон:

Маріупольська міська рада , проект M-Service – створення міського сервісного центру для ефективного функціонування закладів освіти

МХП , проект Мобільний рекрутинг

Номінація Україна:

Eldorado , проект Академія КрутоЗавтра

Алло , проект Стрімка кар’єра в Алло

Parimatch Tech , проект Від 0 до №1: створення бренд-лідера на найконкурентнішому ринку лише за рік

Укрзалізниця , проект Букса – цифровий асистент залізничника

Лайфселл , п роект Я змінююсь і змінюється світ: наш шлях трансформації поведінкової моделі співробітників

Номінація Столиця:

Appflame , проект #етикет_інклюзивності

Deloitte+Baker Tilly , проект Work & Study – дуальне навчання як освіта майбутнього

Фора , проект Школа Майстрів – можливість професійного перевтілення

Медіа Група Україна , проект Гра Кібербос – програма навчання керівників Медіа Групи Україна практикам регулярного менеджменту

Номінація від GRC.UA, організатора Премії HR-бренд:

Coca-Cola, проект Програма стажування #Coke Online у форматі онлайн

Credit Agricole Bank, проект Сервіс-бачення: бути корисним кожному клієнту щодня

Фармак, проект Farmak talents start

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Спеціальні номінації премії

Номінація Вибір журі – Райффайзен, проект New World of Raif Work.

Номінація DIGITAL HR – МГУ, проект Гра Кібербос – програма навчання керівників Медіа Групи Україна практикам регулярного менеджменту.

Номінація Нестандартний рекрутинг – МХП, проект Мобільний рекрутинг.

Номінація HR в IT – EPAM, проект Впровадження розумних підказок nudges для підвищення ефективності діяльності менеджерів компанії.

Номінація E-learning проект року – Фокстрот, проект Gamble.

Номінація Кращий проект з навчання та розвитку працівників – Альфа-Банк, проект A-DOSVID.

Номінація HR-маркетинг в Дії – DataArt, проект DataArt Brand Ambassadors.

Держава як роботодавець – Оператор ГТС України проект Комплексна трансформація функції управління персоналом державного підприємства.

Краща програма з розвитку лідерів – МХП, проект Інноваційна програма з розвитку лідерів усередині компанії MHP Leaders Hub.

Трансформація корпоративної культури – Кернел, проект Як корпоративна культура підвищує економічну ефективність бізнесу.

Кращий проект із залучення талановитої молоді – Укрзалізниця, проект Київська дитяча залізниця: друге дихання.

Well Being-проект – Ашан, проект Ашан з тобою в кожному моменті.

Соціальний Проект року – PepsiCo, проект Думай глобально – дій локально!

Велике серце, Благодійний проект року – TECHIIA, проект Одужуй швидше!

DIVERSITY & INCLUSION – Appflame, проект #етикет_інклюзивності.

Спеціальна номінація Підвищення престижу робочих професій – БРСМ-нафта, проект Герої БРСМ.

Спеціальні партнерські номінації

Технології на майбутнє, люди назавжди від Генерального партнера ПУМБ нагороду отримала компанія GlobalLogic за проект Коли цифри говорять: як думки та потреби працівників впливають на ефективні рішення.

З турботою про здоров’я від Teva, Партнера здоров’я – компанія GlobalLogic, проект Здоров’я, космос та книги – роль в культурі IT-компанії.

Культура активного лідерства від DHL, логістичного Партнера – 1+1 media, Програма розвитку лідерів Ліга Плюсів.

DEIєві від Ferrexpo, експертного Партнера Премії, за найсміливішу інтервенцію на територію інклюзивності – SoftServe, проект Інкорпорація дієвих e-learning рішень в навчальну екосистему.

Креативний Діджитал від BASF – Аптека АНЦ, проект QR-код: твій відгук – наша дія!

#peopletransformation від Handy.ai, Партнера автоматизації – ArcelorMittal Кривий Ріг, освітній проект Нова Фабрика.

Номінацію Культурна трансформація від Генерального медіапартнера StarLightMedia отримала компанія Лайфселл з проектом Я змінююсь і змінюється світ: наш шлях трансформації поведінкової моделі співробітників.

– Цього року ми отримали неймовірно цікаві 60 кейсів від 46 українських компаній. Кожен проект – унікальний. Журі Премії HR-бренд було надзвичайно важко визначитися зі списком кращих. І це дуже тішить, адже відбувається прогрес і розвиток українського ринку праці – компанії стали більш гнучкими, адаптивними, інноваційними. І найголовніше – з фокусом на людину. Цього року ми назвали найуспішніші кейси-переможці, що демонструють результативність людиноцентричних стратегій у дії. Я вдячна кожній компанії за участь у Премії HR-бренд та щиро бажаю усім переможцям не зупинятися на цих досягненнях і продовжувати рухати свої компанії і ринок праці вперед, – сказала директорка Премії HR-бренд Україна Лариса Онипко.

Начальник Управління з розвитку бренду роботодавця ПУМБ Світлана Тихоненко зазначила, що вони щасливі бути генеральним партнером Премії HR-бренд Україна цього року.

– Премія дозволяє нам ще більше долучитися до розвитку та підтримки кращих практик HR-сфери в Україні. Ми в ПУМБ віримо, що людина — головна цінність для будь-якого бізнесу. Тому в межах конкурсу відзначаємо та надихаємось проектами компаній, що беруть у фокус уваги людину, – додала Світлана Тихоненко.

В. о. Human Capital Director StarLightMedia Наталія Волнянська наголосила, що світ переживає епоху нової реальності – компанії прискорено трансформуються та змінюють підходи в управлінні персоналом.

Премія HR-бренд – це майданчик, де відбувається обмін досвідом роботодавців, обговорення найбільш успішних, ефективних практик у роботі з персоналом. Тут обирають кращих.