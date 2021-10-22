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Валентина Летяк |

Мороз до -5, але без снігу: прогноз погоди на Новий рік 2022

Сніг, зима, Різдво, Новий рік

До Нового року 2022 не слід очікувати стійкого снігового покриву, оскільки температура повітря у листопаді та грудні буде переважно у межах норми, або навіть вище.

Такий прогноз на новорічні свята озвучила на прес-конференції завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

– Температура буде відносно високою до Нового року, з опадів очікується дощ або мокрий сніг. Сніговий покрив не встигне утворитися. Тому на новорічні свята снігу очікувати не варто, – пояснила кліматолог.

За її словами, у листопаді середня температура у Центрі сягатиме +2 +2,5 градусів, на Півдні – до +4, на Заході України – до +5 +6, а у північних і східних областях – від 0,5 до +2.

У грудні Мартазінова прогнозує невелике зниження температури до -2 -3 градусів.

Січень 2022 року, за її прогнозами, буде холоднішим за грудень, але теплішим, якщо порівнювати з середніми багаторічними значеннями.

– У перші дні січня очікується невелике похолодання. Водночас температурний фон у всіх областях буде вище середніх багаторічних значень – від -3 до -5 градусів, – уточнила Мартазінова прогноз на Новий рік 2022.

Сніг у січні буде, але не на початку місяця, додала вона.

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Джерело: УНІАН

Фото: Pixabay

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