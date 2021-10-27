Глемпінг в Україні – як відкрити свій бізнес в Україні

Андрій Родкін робить бізнес у сфері, яка розвивається з приростом у 300% на рік. Це глемпінг (або гламурний кемпінг). Справа перспективна і екологічна.

В Європі та по всьому світу це явище дуже поширене. В Україні ж внутрішній туризм ще тільки розвивається, тож і попит на глемпи (комфортні шатра) ще буде рости. Глемпи Андрія і його компанії Glamping UA стоять у найдорожчих готельних комплексах. Водночас їхні намети з дерева доступні всім охочим.

Глемпінгом Андрій Родкін почав займатися 3,5 роки тому зі своїм бізнес-партнером.

– Коли ми були в горах, дуже довго піднімалися, втомилися, несли на собі все спорядження, тоді народилася ідея. Добре було б, аби просто там, у горах, був наметовий табір. Але тоді ця ідея не була оформлена, і вже пізніше ми повернулися до неї, розглянули кілька варіантів глемпів у Європі. Ми вирішили, що це запрацює і в Україні, – розповідає СОО компанії Glamping UA Андрій Родкін.

Тривалий час бізнесмени вкладалися в маркетинг, у розробки, комунікації. Переважну частину виробництва виконували інші люди – креслярі, підрядники. Та настав час розвивати власне виробництво.

В цьому якраз допоміг грант Міжнародної організації праці в рамках проекту, фінансованого данським урядом. Андрій Родкін отримав $3 тис. і витратив їх на деревообробне обладнання.

– Ми купили базові речі, які були необхідні для старту бізнесу – плазморіз, зварювальний апарат, інші інструменти. Завдяки навчанню ми продумали весь процес від початку до кінця, забезпечили його обладнанням і розпочали виробництво, – розповідає Андрій.

Сьогодні по всій Україні є вже 19 глемпінгів саме з конструкціями Андрія Родкіна. Це споруди від розкішних двоповерхових до компактних і бюджетних.

Також компанія має державний сертифікат відповідності. Клієнтів спершу були одиниці, зараз їх десятки і сотні.

– Наші клієнти – це бізнес, це люди, у яких є власна земля і які хочуть отримувати дохід із неї. В ідеалі – це красиве місце на березі річки, озера, моря, де може бути атракція. Також це бізнеси, які розуміють цінність нового тренду на ринку, які йдуть попереду. Ну і звичайно, ми вирішуємо проблему незадоволеного попиту для великих готельних заміських комплексів. Тобто коли влітку весь твій номерний фонд завантажений, глемпінг дозволяє масштабувати кількість ліжкомісць, – наголошує Андрій.

65% бізнесів клієнтів окупаються вже на другий сезон. Є і клієнти-фізичні особи. Це часто цікавить тих, хто має дачу. Частенько бувають запити на будівництво для дітей. Тобто невеличкі шатра, в яких граються дітлахи.

– Цього року ми виконали проект під назвою Дача – великий сафарі-тент площею 40 кв. м, де є дві кімнати, санвузол, і все це розташоване в наметі. Такий варіант поширений у Європі, в Україні поки не має такої популярності, – каже співзасновник компанії.

Особливо глемпи актуальні влітку або з весни до осені. Базовий глемп – це крита тераса від 8 до 10 м. кв., також ви отримуєте модуль (це внутрішнє шатро), в якому є ряд вікон із антимоскітним захистом.

Всередині такого намету можна розмістити повноцінний санвузол, щоб зробити відпочинок більш комфортним. А ще ліжко, комод. Такий тент схожий на повноцінний готельний номер.

Ринок глемпінгу в Україні дуже перспективний і розвивається. Насамперед тому, що кінцевим споживачем є турист, каже Андрій.

– В Україні на сьогодні один з найнижчих відсотків кількості номерного фонду на душу населення. Тобто в нас готельних номерів найменша кількість. Тому розвиватися цей напрям точно буде далі. Другий фактор – людям подобається так відпочивати. Третій полягає в тому, що Україна – велика держава, яку насправді українці не бачили, тому що нема адекватної інфраструктури, і люди не виїжджали далі 100 км. Глемпінги можна встановлювати в дуже віддалених точках. Загалом же ринок розвивається, люди почали нарешті їздити регіонами України, і це буде розвиватися, – пояснює бізнесмен.

Одна з головних переваг бізнесу – простота організації, адже ці намети – тимчасові конструкції, тому, щоб їх встановити, не потрібно спеціальних дозволів. Також це екологічний бізнес – глемпи повністю відповідають екологічним стандартам.

Виготовляються із застосуванням сучасних інженерних систем і безпечних технологій. Це ще й економічно вигідно. Не потрібно великих капіталовкладень. Починати можна навіть із купівлі двох-трьох наметів. За попередніми підрахунками, навіть за заповнюваності в 60% і тільки в сезон, глемпи окуповуються за 2-3 роки.

Якщо бажаєте почати бізнес у цій сфері, Андрій Родкін радить скласти для початку бізнес-план.

– Це дуже важливо. Процеси, які відбуваються у виробництві, часто набагато складніші, аніж здаються спочатку. Тому порахуйте гроші, прорахуйте альтернативні варіанти. Але якщо беретеся, то не здавайтеся, – каже Андрій.

Уже 10 років глемпінг активно розвивається в європейських державах: Франції, Німеччині, Словенії, Хорватії. Вперше як складова екотуризму глемпінг стартував у США і Великій Британії. Тепер він набирає обертів в Україні, говорить експерт з екотуризму, координатор мережі Greenways Ukraine Сергій Підмогильний.

– За кордоном ця ідея вже не нова. В Україні вона нова якраз завдяки Андрієві Родкіну і його команді. Вони дали цікавий поштовх до розвитку. Люди починають розуміти, що таке глемпінг, починають запитувати про цю послугу, стає модним це слово, і цікаво, що це все про природні території. Тобто йдеться про комфорт, але в дикій природі. Бо глемпінг асоціюється з приємними ландшафтами, краєвидами, водоймами, горами. Це не просто засіб розміщення. Цьому сприяє сама конструкція. Навіть коли це схоже на намет, заходиш, а це доволі лакшері житло. Вартість доволі висока, наприклад, 2800-3000 грн, але вони заповнені, і це означає, що є попит і що він буде зростати, – каже Сергій Підмогильний.

В Україні сьогодні не так багато глемпінгів, щоб задовольнити попит. Тому їх буде значно більше.

– Гламурний кемпінг не означає, що там мають бути золотом оббиті стіни, це комфортні умови перебування в простому засобі розміщення. Але це точно не звичайний кемпінг. Основні поціновувачі, тобто мешканці глемпінгу – це підприємці середнього достатку в абсолютно різних сферах. Так само це часто люди, які їдуть всією сім’єю, які хочуть бути на природі з комфортом. Важливий і дизайн навколишньої території: зелень, трава, альпійські гірки, дерева, квіти. Територія, на якій стоїть глемпінг, важлива і буде допомагати продавати торгівлю, – каже Сергій.

У будь-якому випадку, найкращі аргументи – це цифри. А вони такі (дані зібрані на основі конкретних глемпінгів): 80% – середня заповненість глемпінгів уже в перший сезон; 220% повернення інвестицій у залучення клієнтів протягом першого місяця; 65% проектів, запущених минулого року, вже вийшли на точку беззбитковості.