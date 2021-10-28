У листопаді ціни на бензин та дизельне паливо в Україні можуть дещо зрости. Проте кардинального підвищення вартості пального не очікується.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів директор української Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Він нагадав, що ціни на пальне зараз регулюються державою. Так, у травні Кабінет міністрів запровадив тимчасове державне регулювання цін на бензин і дизель на період дії карантину в Україні.

Йдеться про граничні рівні торговельної надбавки до середньої вартості 1 літра дизельного палива – не більше 7 грн/літр, а також 1 літра бензину – не вище 5 грн/літр.

Середню вартість 1 літра дизельного палива та автомобільного бензину тричі на місяць публікує Міністерство економіки на підставі розрахунків НАК Нафтогаз України. Відштовхуючись від цих показників, українські АЗС можуть встановлювати свою націнку на пальне.

Згідно з останнім оновленням, оприлюдненим 22 жовтня, середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm склала 25,07 грн, а 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 28,20 грн.

У порівнянні з серединою жовтня вартість літру дизпалива здорожчала на 72 копійки, а бензину – на 63 копійки.

Із урахуванням встановлених Кабміном граничних надбавок вартість бензину на АЗС в Україні зараз не може перевищувати 33,20 грн за 1 літр, а дизельного палива – 32,07 грн за літр.

Саме з такими граничними цінами Україна і зустріне листопад.

Наприклад, станом на 27 жовтня, середня вартість бензину марки А-95 на АЗС нашої країни склала 31,70 грн/л, бензину марки А-92 – 30,80 грн/л, а дизпалива – 30,60 грн/л.

Проте вже на початку листопада очікується наступне оновлення середньої вартості дизелю та бензину від Мінекономіки. І, як прогнозує Сергій Куюн, ціни на пальне зростуть в середньому на 30-40 копійок.

– У нас зараз ринок працює в режимі державного регулювання. Ми знаємо цю формулу, вона відкрита. Ми моделюємо, що може бути, і бачимо, що в принципі 30-40 копійок ціна додасть на початку листопада. Тобто буде зростання: 30-40 копійок буде точно, – наголосив експерт.

Куюн уточнив, що йдеться про зростання як вартості бензину, так і дизпалива.

Водночас експерт зазначив, що ситуація на ринку нафтопродуктів зараз більш-менш стабілізувалася, а тому кардинального стрибка цін на пальне не очікується.

– Ми бачимо, що, на щастя, немає таких галопуючих темпів зростання цін на нафту. Так, вони потихеньку повзуть вгору, але, по-перше, – не дуже швидко, а по-друге – не кожного дня. Дійсно, за останній місяць ціна зросла десь з $76-77 до $86 доларів за барель. При цьому сьогодні ціна на нафтопродукти трохи навіть впала у світі. Зараз ситуація більш-менш стабілізувалася. І не виключено, що на цьому зростання припиниться. Ми не бачимо, щоб була якась стала тенденція, щоб кожного дня зростало, – розповів Сергій Куюн

Експерт пояснив, що нафтовий ринок знаходиться під тиском подій на ринку природного газу (оскільки нафта і нафтопродукти є альтернативою газу, ціни на який зараз відчутно зросли). Куюн прогнозує, що якщо ситуація на газовому ринку стабілізується, котирування цін на нафту можуть навіть знизитися (що позначиться на вартості бензину).

– Всі чекають розв’язки питання природнього газу, цього штучного збільшення ціни з боку Росії. Я думаю, що якщо ціна на газ впаде, вона потягне за собою і ціну на нафту. Не виключено, що це станеться і в листопаді, подивимося. Я не думаю, що це буде таке глобальне падіння, але хоча б повернеться в коридор 70-80 доларів, який більш-менш комфортний для споживачів, – заявив експерт.

Запроваджене Кабміном регулювання максимальної торговельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується палива класу преміум. Тобто дія документа поширюється лише на бензин марок А-92 і А-95, а також дизпаливо.

Джерело: Кабінет міністрів, Мінекономіки