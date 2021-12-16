Електронні сигарети прирівняли до звичайних: Рада ухвалила антитютюновий закон

Народні депутати 317 голосами ухвалили законопроект №4358 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну, яким забороняється реклама та продаж до 21-річного віку електронних сигарет, а також тютюну та його замінників.

Народна депутатка Ольга Стефанишина, коментуючи ухвалення закону, наголосила, що фактично електронні сигарети прирівняли до звичайних і їх не можна буде курити в громадських приміщеннях.

За її словами, на пакуванні від електронних сигарет має бути попередження про шкоду для здоров’я площею 30%, а на звичайних цигарках – збільшення цієї площі з 50% до 65%.

Крім того, повернули норму щодо заборони тютюнових виробів зі смаками і ароматами, оскільки 80% підлітків починають курити саме ароматизовані сигарети.

Штраф за продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них неповнолітнім становитиме 1 020 грн, за повторне порушення протягом року – 10,2 тис. грн.