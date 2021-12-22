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Факти / Україна / Суспільство

Багато маніпуляцій: Міненерго про заяву щодо відключення тепла на новорічні свята

Валентина Летяк редакторка стрічки
герман галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що ТКЕ отримають всі контрактні обсяги газу, тому нема підстав для відключення тепла у домівках українців на новорічні свята.

Про це глава Міненерго заявив під час першого пуску нового гідроагрегату Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області.

– Я про це чув. Я попросив, щоб надали цифри. НАК Нафтогаз запевняє, що контракти укладені і об’єми будуть доведені ті, що потрібно, – пояснив він.

За його словами, навколо цієї теми дуже багато маніпуляцій.

20 грудня у міжгалузевій асоціації з розвитку систем теплопостачання Укртеплокомуненерго заявили, що мешканці багатьох міст можуть залишитись без тепла на новорічні свята.

Причина – борг ТКЕ через дефіцит обсягів газу, визначених Нафтогаз Трейдингом, може перевищити 1 млрд грн.

За даними Укртеплокомуненерго, Нафтогаз Трейдинг нібито відмовляється коригувати в ході опалювального сезону обсяги газу для ТКЕ, визначені в односторонньому порядку без консультацій та погодження з тепловиками.

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Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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