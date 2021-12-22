Багато маніпуляцій: Міненерго про заяву щодо відключення тепла на новорічні свята

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що ТКЕ отримають всі контрактні обсяги газу, тому нема підстав для відключення тепла у домівках українців на новорічні свята.

Про це глава Міненерго заявив під час першого пуску нового гідроагрегату Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області.

– Я про це чув. Я попросив, щоб надали цифри. НАК Нафтогаз запевняє, що контракти укладені і об’єми будуть доведені ті, що потрібно, – пояснив він.

За його словами, навколо цієї теми дуже багато маніпуляцій.

20 грудня у міжгалузевій асоціації з розвитку систем теплопостачання Укртеплокомуненерго заявили, що мешканці багатьох міст можуть залишитись без тепла на новорічні свята.

Причина – борг ТКЕ через дефіцит обсягів газу, визначених Нафтогаз Трейдингом, може перевищити 1 млрд грн.

За даними Укртеплокомуненерго, Нафтогаз Трейдинг нібито відмовляється коригувати в ході опалювального сезону обсяги газу для ТКЕ, визначені в односторонньому порядку без консультацій та погодження з тепловиками.