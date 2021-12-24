Переважна більшість опитаних українців у разі проведення референдуму підтримала би вступ України і до Євросоюзу, і до НАТО.

У випадку проведення референдуму щодо вступу до Європейського Союзу серед усіх респондентів свої голоси за віддали б 67,1%, а проти – 21,6%.

Усі інші опитані не голосували б або не визначилися з вибором. Як зазначають у Київському міжнародному інституті соціології, зазвичай ці категорії респондентів у кінцевому підсумку не беруть участі в референдумах.

Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до Євросоюзу.

Переважна більшість жителів заходу та центру країни підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На півдні та сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижче.

Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування. Опитано 1203 респонденти.

Раніше повідомлялося, що у випадку проведення референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% опитаних респондентів віддали б свої голоси за, а 28,1% – проти.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології