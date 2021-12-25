Різке похолодання та ожеледиця: киян закликали утриматися від поїздок

КМДА закликала жителів та гостей столиці утриматися від поїздок містом через різке похолодання та ожеледицю.

У зв’язку зі складними погодними умовами комунальні служби ввечері візьмуться за обробку території протиожеледними засобами.

Так, за прогнозами синоптиків, уночі температура повітря у Києві впаде до -11…-13 градусів.

– Для очищення та обробки вулиць загалом підготовлено 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації Київавтодор. У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних ЖЕКів та готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки, – йдеться у повідомленні.

Водночас ще близько 80 одиниць техніки та працівників займуться обробкою територій скверів та парків.

– Міська влада закликає водіїв по можливості утриматися від поїздок на власних авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах, – йдеться у повідомленні.

Пішоходів, тим часом, попросили бути обережними при пересуванні містом, а також – повідомляти про необроблені ділянки та території до Контактного центру, оскільки муніципальні служби та підприємства несуть відповідальність за несвоєчасне та неякісне прибирання та їх можуть оштрафувати.