У середу, 29 грудня, в Києві не проводитимуть перевірку системи оповіщення із увімкненням тривожних сирен.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, у мережі почали розповсюджувати інформацію, що начебто 29 грудня з 12:00 до 13:00 у рамках тестування централізованої системи оповіщення населення вмикатимуть тривожні сирени. Сигнали начебто мали подавати з міських гучномовців тривалістю по три хвилини.

Проте в КМДА цю інформацію Фактам ICTV спростували.

– Ні, не відповідає ця інформація дійсності. Як ми раніше зазначали, якщо буде відома дата, ми про це повідомимо на сайті офіційно, – наголосили в прес-службі.

Варто зазначити, що 21 грудня в КМДА анонсували проведення перевірки системи оповіщення з увімкненням електричних сирен. Проте конкретна дата, коли це відбудеться, не озвучувалася.

В КМДА тоді поінформували, що дата перевірки визначається, і про неї повідомлять заздалегідь. Киянам радять слідкувати за повідомленнями на сайті Київської міської держадміністрації.

Як нещодавно розповідав директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, у столиці є понад 150 сирен системи оповіщення. Вони розміщені на підприємствах.

Ткачук наголошував, що київська влада хоче технічно запустити всі сирени в Києві, проте мешканців столиці про це повідомлять за тиждень.

За словами чиновника, увімкнення сирен не означає, що потрібно панікувати та кудись бігти. Звук сирен означає сигнал: Увага всім! У такому випадку потрібно увімкнути інформаційний прилад (радіо, телевізор, офіційні канали комунікації в інтернеті), де після звуку сирени надаватимуть інформацію: що відбувається та чи є якась загроза.

Напередодні стало відомо, що в Києві на фоні загроз з боку Росії створюють штаб територіальної оборони. Зараз проходить набір резервістів до бригади тероборони столиці. А в січні 2022 року планують провести командно-штабні навчання тероборони.

Джерело: КМДА, Громадське радіо