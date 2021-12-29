Один із лідерів антивакцинаторів Остап Стахів залишив Львівську обласну психіатричну лікарню, де він проходив експертизу. Про це повідомляє видання Українська правда із посиланням на СБУ.

29 грудня сплив 30-денний термін судово-психіатричної експертизи Остапа Стахіва, що була призначена Галицьким районним судом міста Львів. Як зазначили спецслужбовці, Стахів і надалі перебуває в статусі підозрюваного.

— Триває досудове розслідування. Чекаємо на висновки психічної експертизи, – повідомили виданню.

16 листопада Остану Стахіву повідомили про підозру у поваленні державного ладу. У його квартирі провели обшуки.

За попередньою інформацією СБУ, дії угруповання координували російські куратори. Окрім Стахіва, фігурантом кримінального провадження є громадянин РФ.

Через два дні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на суму майже в 1 млн грн. Його прихильники зібрали відповідну суму для внесення застави. Її внесли 30 листопада.