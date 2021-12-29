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Лідера антивакцинаторів випустили з психіатричної лікарні після експертизи – ЗМІ

Марія Степанюк редактор стрічки
Остап Стахів

Один із лідерів антивакцинаторів Остап Стахів залишив Львівську обласну психіатричну лікарню, де він проходив експертизу. Про це повідомляє видання Українська правда із посиланням на СБУ.

29 грудня сплив 30-денний термін судово-психіатричної експертизи Остапа Стахіва, що була призначена Галицьким районним судом міста Львів. Як зазначили спецслужбовці, Стахів і надалі перебуває в статусі підозрюваного.

Триває досудове розслідування. Чекаємо на висновки психічної експертизи, – повідомили виданню.

16 листопада Остану Стахіву повідомили про підозру у поваленні державного ладу. У його квартирі провели обшуки.

За попередньою інформацією СБУ, дії угруповання координували російські куратори. Окрім Стахіва, фігурантом кримінального провадження є громадянин РФ.

Через два дні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на суму майже в 1 млн грн. Його прихильники зібрали відповідну суму для внесення застави. Її внесли 30 листопада.

Джерело: Українська правда

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