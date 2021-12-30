25 грудня 2021 року, 1 та 7 січня 2022 року в Україні є вихідними. У ці дні більшість відділень Укрпошти також не працюватимуть.

Надаватимуть послуги лише окремі чергові відділення та кур’єрські дільниці.

На цей час поки відсутня інформація про особливість роботи у вихідні дні 27 грудня 2021 року (є вихідним через те, що Різдво 25 грудня випадає на суботу) та 3 січня 2022 року (є вихідним через те, що Новий рік 1 січня випадає на суботу), передсвяткові дні 31 грудня 2021 року, а також 6 січня 2022 року.

Попередньо 24 грудня 2021 року відділення Укрпошти мають працювати за звичайним графіком.

Факти ICTV звернулись до національного оператора поштового зв’язку, щоб з’ясувати, як працюватимуть чергові відділення в найбільших містах України в святкові дні.

25 грудня 2021 року

Київ

Відділення №1 (вул. Хрещатик, 22): 10.00 – 18.00,

Відділення №2 (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 10.00 – 18.00,

дільниця кур’єрської доставки (проспект Повітрофлотський, 75),

дільниця кур’єрської доставки (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4).

Харків

Відділення №1 (вул. Молочна, 6): 09.00 – 16.00,

Відділення №158 (Привокзальний майдан, 2): 08.00 – 18.00,

Відділення №89 (проспект Олександрівський, 113): 10.00 – 16.00,

Відділення №98 (вул. Холодногірська, 7): 10.00 – 16.00,

Відділення №61124 (проспект Гагаріна, 173в): 09.00 – 15.00,

Відділення №61140 (проспект Гагаріна, 72): 09.00 – 15.00,

Відділення №61144 (вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26): 10.00 – 15.00,

Відділення №61145 (вул. Новгородська, 2): 10.00 – 16.00,

Відділення №61172 (вул. Сергія Грицевця, 29): 10.00 – 16.00,

Відділення №61204 (проспект Людвіга Свободи, 48б): 10.00 – 16.00,

дільниця кур’єрської доставки №61052 (Привокзальний майдан, 2): 08.00 – 19.00.

Пісочин

Відділення №924 (майдан Юрія Кононенка, 1): 8.30 – 14.00.

Дніпро

Центральне поштове відділення (проспект Дмитра Яворницького, 62): 10.00 – 16.00,

дільниця кур’єрської доставки.

Кривий Ріг

Відділення №50000 (проспект Поштовий, 26): 10.00 – 16.00.

Одеса

Відділення №1 (вул. Садова, 10): 10.00 – 15.00,

Відділення №69 (вул. Героїв оборони Одеси, 60): 10.00 – 15.00,

Відділення №120 (вул. Базова, 11, промтоварний ринок 7-ий км): 10.00 – 15.00,

дільниця кур’єрської доставки №65501 (вул. Середньофонтанська, 26).

Ізмаїл

Відділення №68604 (проспект Миру, 19): 10.00 – 15.00,

Львів

Поштамт (вул. Словацького, 1): 09.00 – 15.00 ,

дільниця кур’єрської доставки (площа Двірцева, 1): 09.00 – 16.00.

1 січня 2022 року

Київ

Відділення №1 (вул. Хрещатик, 22): 10.00 – 18.00,

Відділення №2 (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 10.00 – 18.00,

дільниця кур’єрської доставки (проспект Повітрофлотський, 75): 09.00 – 19.00,

дільниця кур’єрської доставки (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 09.00 – 19.00.

Харків

Відділення №1 (вул. Молочна, 6): 10.00 – 15.00,

Відділення №158 (Привокзальний майдан, 2): 10.00 – 18.00.

Дніпро

Центральне поштове відділення (проспект Дмитра Яворницького, 62): 10.00 – 16.00,

дільниця кур’єрської доставки.

Кривий Ріг

Відділення №50000 (проспект Поштовий, 26): 10.00 – 16.00.

Одеса

Відділення №1 (вул. Садова, 10): 10.00 – 15.00,

Відділення №69 (вул. Героїв оборони Одеси, 60): 10.00 – 15.00,

Відділення №120 (вул. Базова, 11, промтоварний ринок 7-ий км): 10.00 – 15.00,

дільниця кур’єрської доставки №65501 (вул. Середньофонтанська, 26): 10.00 – 15.00.

Ізмаїл

Відділення №68604 (проспект Миру, 19): 10.00 – 19.00.

Львів

У місті та області 1 січня 2022 року чергові та кур’єрські відділення не працюватимуть.

7 січня 2022 року

Київ

Відділення №1 (вул. Хрещатик, 22): 10.00 – 18.00,

Відділення №2 (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 10.00 – 18.00,

дільниця кур’єрської доставки (проспект Повітрофлотський, 75): 09.00 – 19.00,

дільниця кур’єрської доставки (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 09.00 – 19.00.

Харків

Відділення №1 (вул. Молочна, 6): 10.00 – 15.00,

Відділення №158 (Привокзальний майдан, 2): 10.00 – 18.00,

дільниця кур’єрської доставки №61052 (Привокзальний майдан, 2): 08.00 – 19.00.

Дніпро

Центральне поштове відділення (проспект Дмитра Яворницького, 62): 10.00 – 16.00.

Кривий Ріг

Відділення №50000 (проспект Поштовий, 26): 10.00 – 16.00.

Одеса

Відділення №1 (вул. Садова, 10): 10.00 – 15.00,

Відділення №69 (вул. Героїв оборони Одеси, 60): 10.00 – 15.00,

Відділення №120 (вул. Базова, 11, промтоварний ринок 7-ий км): 10.00 – 15.00,

дільниця кур’єрської доставки №65501 (вул. Середньофонтанська, 26): 10.00 – 15.00.

Ізмаїл

Відділення №68604 (проспект Миру, 19): 10.00 – 15.00,

Львів

Поштамт (вул. Словацького, 1): 09.00 – 15.00.

Більш детальну інформацію про роботу відділення, що вас цікавить, можна з’ясувати на сайті Укрпошти в розділі Відділення (вказавши назву міста чи індекс) або в контакт-центрі за номером 0-800-300-545.

Фото: Укрпошта