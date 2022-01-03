Народження дитини є важливою та хвилюючою подією. А допомога по вагітності та пологах – суттєва фінансова підтримка для майбутньої матері. Отже, актуальною є інформація, якими будуть декретні виплати 2022 року в Україні.

Як відомо, з 1 грудня розмір мінімальної заробітної плати в Україні зріс на 500 грн (до 6 500 грн). Такою ж мінімальна зарплата залишається і в січні 2022 року.

Цей показник безпосередньо впливає на розрахунок максимального та мінімального розмірів декретних виплат, а отже, і на суму допомоги по вагітності та пологах.

Крім того, під час розрахунку декретних варто враховувати страховий стаж (за останні 12 місяців), розмір зарплати та кількість днів відпустки, що надається у зв’язку з вагітністю та пологами.

Факти ICTV поспілкувалися зі старшою бухгалтеркою з нарахування заробітної плати ТОВ СЛМ Новини Іриною Червінською та з’ясували, якими будуть декретні виплати в Україні в 2022 році та як їх правильно розрахувати.

Декретні виплати: коли призначаються і на який термін

Оплачувану відпустку по вагітності та пологах зазвичай ще називають декретною відпусткою.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є листок непрацездатності, відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку. Він зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Варто зазначити, що якщо раніше листки непрацездатності видавалися лише в паперовій формі, то з 1 жовтня 2021 року Україна перейшла на електронні лікарняні.

– Змінилося те, що в нас зараз електронні лікарняні. Але ще діють і паперові лікарняні. Поки що ми також ними користуємося, – зазначила в коментарі Фактам ICTV Ірина Червінська.

Згідно зі ст. 179 Кодексу законів про працю, оплачувана відпустка по вагітності та пологах може тривати:

• 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після);

• 140 календарних днів (70 до та 70 після) в разі ускладнень під час пологів, народження двох та більше дітей;

• 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок-чорнобильців.

Саме ця кількість днів оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку. Враховуються також святкові та неробочі дні, щорічна відпустка тощо.

Допомога по вагітності та пологах виплачується працюючим жінкам у розмірі 100% середньої зарплати (доходу), незалежно від страхового стажу, за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (ч. 1 ст. 26 закону Про загальнообов’язкове державне соцстрахування).

– Розрахунок відпустки по вагітності та пологах оплачується в розмірі 100% середньої зарплати, незалежно від того, який страховий стаж є в людини: чи вона пропрацювала рік, чи два, чи десять, – пояснила Ірина Червінська.

Однак якщо у жінки протягом останніх 12 місяців перед декретом страховий стаж становить менш ніж 6 місяців, при розрахунку враховується фактично відпрацьований період за ці 12 місяців. А декретні такій жінці розраховуються, виходячи з нарахованої зарплати (доходу) за цей період, з якої сплачено ЄСВ. При розрахунку береться до уваги мінімальний розмір зарплати, про що буде детальніше сказано нижче.

Виплата здійснюється одразу за весь період декретної відпустки за рахунок коштів Фонду, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Як визначити розрахунковий період, за який сплачуються декретні

Згідно зі ст. 25-28 постанови Кабміну № 1266, розрахунковий період визначається так:

• У загальному випадку розрахунковий період для обчислення середньої зарплати становить повні 12 календарних місяців перебування на роботі (з першого по перше число) перед місяцем виходу у декрет. Враховуються всі календарні дні, навіть святкові (тобто 365 чи 366 днів року).

Наприклад, якщо в жінки лікарняний починається з 1 лютого 2022 року, то потрібно врахувати період із 1 лютого 2021-го до 31 січня 2022 року. Якщо лікарняний починається 12 лютого 2022 року, то розрахунок також здійснюватиметься за період 1 лютого 2021 року – 31 січня 2022 року (оскільки враховуються повні місяці).

• Однак якщо перед місяцем початку декрету в жінки не було 12 повних календарних місяців роботи, то за розрахунковий період потрібно брати фактичну кількість повних місяців. Тобто тих, які співробітниця відпрацювала з першого до першого числа (згідно з п. 26 постанови Кабміну № 1266).

Наприклад, якщо жінка прийнята на роботу 20 листопада 2021 року, а у декретну відпустку йде 2 червня 2022 року, то розрахунковим періодом буде 1 грудня 2021 – 31 травня 2022 років.

• Якщо в жінки немає відпрацьованих повних місяців, тоді до уваги беруться дні (фактично відпрацьований час перед початком декрету).

• Якщо в розрахунковий період жінка не відпрацювала жодного дня або ж прийшла на роботу і в цей же день принесла лікарняний лист, то їй декретну відпустку розраховують із окладу (чи мінімальної зарплати, якщо в неї немає шести місяців страхового стражу за останні 12 місяців). Середня заробітна плата для розрахунку декретних визначатиметься шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Розмір допомоги та обмеження при розрахунку

Законодавчо закріплено мінімальний та максимальний розмір декретних виплат. Вони безпосередньо залежать від розміру мінімальної зарплати, яка з 1 грудня підвищилася до 6 500 грн.

Так, сума декретних із розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Максимальна база нарахування ЄСВ – це 15 розмірів мінімальної зарплати (тобто з 1 грудня 6 500 × 15 = 97 500 грн на місяць).

Крім того, сума декретних не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати: 6 500 / 30,44 (середньомісячну кількість календарних днів) = 213,53 грн.

Розмір мінімальної зарплати впливає і на суму декретних виплат, якщо страховий стаж вагітної жінки за останні 12 місяців менший, ніж 6 місяців. У такому разі декретні виплати з розрахунку на місяць не повинні перевищувати двократного розміру мінімальної зарплати.

Максимальний та мінімальний розміри допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на один день з 1 січня 2022 року:

1. Якщо страховий стаж жінки перевищує шість місяців протягом попередніх 12 місяців:

• мінімальний розмір допомоги на день – 213,53 грн;

• максимальний розмір допомоги на день – 3 203 грн (97 500 грн на місяць).

Якщо, наприклад, у жінки сума декретних перевищить максимальний поріг, то її потрібно буде обмежити цим порогом.

Варто зазначити, що максимальний поріг у 97 500 грн почав діяти з 1 грудня 2021 року (у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної зарплати). До 1 грудня максимальний поріг становив 90 000 грн.

2. Страховий стаж жінки менше 6 місяців:

• мінімальний розмір допомоги на день – 213,53 грн;

• максимальний розмір допомоги на день – 427,06.

Стандартний алгоритм розрахунку декретних виплат

Формула розрахунку декретних виплат має такий вигляд: середньоденна зарплата (середня зарплата жінки за один календарний день) × кількість днів відпустки.

Середньоденна зарплата визначається так: загальний дохід (на який нараховується ЄСВ) за розрахунковий період (12 місяців, які передують відпустці) / 365 (366) календарних днів.

Приклад розрахунку: заробітна плата за 12 місяців (наприклад, 120 тис. грн) / 365 календарних днів року х 126 календарних днів відпустки = 41 428,8 грн (сума допомоги по вагітності та пологах).

Розмір середньоденної зарплати залежить від розрахункового періоду, а також виплат, нарахованих за місяці цього періоду.

Так, при розрахунку враховуються як оклад, так і премії, доплати, надбавки (на які нараховано ЄСВ).

Водночас при розрахунку середнього заробітку жінки не враховуються: лікарняні, відпустка за власний рахунок, відпустка по догляду за дитиною до трьох (шести) років.

Приклад розрахунку, якщо жінка йде в декретну відпустку з 16 січня 2022 року (розрахунковий період – попередні 12 місяців). Відпусток без збереження зарплати та лікарняних працівниця не мала:

Як розрахувати декретні виплати в 2022 році: приклади

1. Якщо жінка перед декретом відпрацювала повні 12 календарних місяців (і, наприклад, отримувала зарплату 11 тис. грн):

(11 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 126 календарних днів відпустки = 45 567,12 грн (сума декретних виплат).

2. Якщо пологи відбулись з ускладненнями або в жінки народилося двоє та більше дітей, то сума декретних складе:

(11 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 140 календарних днів відпустки = 50 630,14 грн.

3. Якщо декретні отримує жінка-чорнобилець:

(11 000 (зарплата) х 12 місяців) / 365 календарних днів року х 180 календарних днів відпустки = 65 095,89 грн.

4. Якщо жінка протягом останніх 12 місяців має страховий стаж менше 6 місяців, її середньоденний заробіток не повинен перевищувати розміру двократної мінімальної зарплати (в розрахунку на день), встановленої законом у місяці подачі листка непрацездатності.

Наприклад, працівниця була прийнята на роботу 15 липня 2021 року, а у декретну відпустку йде 12 січня 2022 року. Розрахунковим періодом буде 1 серпня 2021 року – 31 грудня 2021 року (тобто п’ять місяців). Дохід жінки в місяць умовно складав 10 000 грн. За п’ять місяців – це 50 000 грн. Ані відпусток без збереження зарплати, ні лікарняних жінка не мала.

Середньоденна сума заробітку жінки складе: 50 000 (нарахована зарплата за 5 місяців) / кількість днів за 5 місяців (31+30+31+30+31) = 326,8 грн.

З 1 грудня мінімальна зарплата складає 6 500 грн. Визначаємо середньоденну мінімальну зарплату. Для цього мінімальну зарплату ділимо на 30,44 (середньомісячну кількість календарних днів у році): 6 500 / 30,44 = 213,53 грн.

Двократний розмір мінімальної зарплати в розрахунку на день складе: 213,53 × 2 = 427,06 грн.

Після цього порівнюємо середньоденну суму заробітку жінки та двократний розмір мінімальної зарплати: 326,8 грн < 427,06 грн.

Оскільки середньоденна зарплата жінки (326,8 грн) не перевищує показник двократного розміру мінімальної зарплати, розрахунок декретних відбуватиметься так: 326,8 грн × 126 календарних днів = 41 176,8 грн (сума декретних виплат).

Якби середньоденна зарплата жінки перевищила двократний розмір мінімальної зарплати (427,06 грн), то при розрахунку декретних уже застосовувалася б сума 427,06 грн.

5. Якщо в розрахунковий період жінка не відпрацювала жодного дня або йде в декрет у перший же день роботи – середньоденну зарплату потрібно розраховувати, виходячи з окладу.

Наприклад, оклад складає 10 000 грн. У такому разі тарифну ставку (оклад) ділимо на середньомісячну кількість календарних днів (30,44): 10 000 / 30,44 = 328,5 грн (середньоденна зарплата).

Для розрахунку декретних множимо цей показник на кількість календарних днів декретної відпустки: 328,5 грн × 126 днів = 41 391 грн.

Варто зазначити, що декретні виплати не оподатковуються ПДФО (податком на доходи фізичних осіб), та з них не стягується військовий збір.

Чи має право на допомогу жінка, яка не працює?

Жінки, не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, також мають право на отримання декретної допомоги.

За даними Міністерства соціальної політики, йдеться про:

• військовослужбовиць (їм надається декретна допомога в розмірі 100% грошового забезпечення);

• жінок, які були звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи (передбачені декретні в розмірі 100% середньомісячного доходу);

• жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні (передбачена допомога в розмірі 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю);

• аспіранток, докторанток, студенток тощо (будуть надані декретні в розмірі місячної стипендії);

• жінок, зареєстрованих як суб’єкти підприємницької діяльності (які не платять ЄСВ); для них передбачені декретні в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, з розрахунку на місяць;

• непрацюючих жінок.

Для непрацюючих жінок розмір декретних виплат також встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

У 2022 році прожитковий мінімум для працездатних осіб у розрахунку на місяць складе: з 1 січня – 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня – 2 684 грн.

Відтак, розмір декретних для жінок, які не працюють, становитиме в місячному розмірі: з 1 січня – 620,25 грн, з 1 липня – 650 грн, з 1 грудня – 671 грн.

Допомога при народженні дитини

Як відомо, в Україні також виплачують допомогу при народженні дитини.

Її загальний розмір становить 41 280 грн. Одноразова виплата здійснюється в сумі 10 320 грн.

Решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн/місяць).

Варто зазначити, що ще в травні 2021 року Кабінет міністрів схвалив законопроект № 5585 про збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 2022 року до 50 000 грн.

Проте цей документ досі не був розглянутий у Верховній Раді.