В Європі пориви вітру збільшили вироблення електроенергії вітряними станціями, через що ціни на газ впали на третину від історичного максимуму, який зафіксували у вівторок, 21 грудня.

У четвер, 23 грудня, вироблення вітрової електроенергії зросло до 13,8%: у середу цей показник становив 7,1% , а у вівторок 5,52%.

Минулого тижня (з 13 до 19 грудня) внесок вітряків у вироблення електроенергії в Європі становив у середньому 13,7%.

У четвер ціни на газ за контрактом “на день уперед” на TTF зупинилися на рівні $1 485 за тисячу кубометрів. У попередні дні ціни були значно вищі: $1 997 у середу та рекордні $2 138 у вівторок.

Сьогодні зранку січневий ф’ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгується на рівні $1 300 за тисячу кубів.

За даними європейської асоціації Gas Infrastructure Europe, запаси газу в підземних сховищах Європи впали до 57,5%, що на 17,3 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п’ять років.

22 грудня Європа взяла зі своїх газосховищ 776 млн куб. м блакитного палива, що є максимальним показником початку сезону відбору.

Раніше повідомлялося, що європейська спотова ціна на газ досягла позначки $2200/тис. куб. м. Причиною нового рекорду вартості стало різке падіння вироблення електроенергії з відновлюваних джерел.