Податок на нерухоме майно для власників так званих надлишкових квадратних метрів у 2022 році збільшиться через зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Розмір податку залежить від мінімалки. Якщо у 2021-му вона становила 6 тис. грн, то в державному бюджеті на 2022 рік закладено розмір мінімальної заробітної плати 6,5 тис. грн та прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2 481 грн.

Водночас слід пам’ятати, що податок на нерухомість нараховується з 1 липня, а оплата проводиться за попередній рік. Тобто оці 6,5 тис. грн братимуться в розрахунок вже у 2023 році.

Загальна ставка податку за квадратний метр становить 1,5% від розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Якщо у 2021 році це було 90 грн за 1 кв. м, то у 2022 році її розмір зросте до 97,50 грн.

Податком на нерухомість обкладається площа, що знаходиться у власності фізичної особи та перевищує для квартири 60 кв. м та 120 кв. м – для приватного будинку.

Найбільше заплатять власники квартир та приватних будинків, площа яких перевищує 300 кв. м та 500 кв. м відповідно. Сума податку збільшується на 25 тис. грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості.