Мокрий сніг з дощем та морози вночі: якою буде погода в Україні 9 січня

В воскресенье, 9 января, почти по всей территории Украины ожидается снежная погода.

По прогнозу синоптиков, в некоторых районах возможен снег с дождем.

Днем в южных областях температура поднимется до +8 градусов, а в западных – до +2. Ночью холоднее всего будет на востоке – до -10, а теплее – на юге – до +1 градуса.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 9 января читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

В западных областях осадков ожидается мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится от -2 до -4 градусов. Зато днем будет значительно теплее – от 0 до +3.

В центральных регионах ожидается мокрый снег с дождем. Ночью будет от -2 до -5 градусов, а днем ожидается от -1 до +2.

На севере страны пройдет мокрый снег. Ночью будет от -2 до -4 градусов, а днем потеплеет до +2.

В восточных областях также возможен снег. Днем столбик термометра покажет от 0 до +4, а ночью – от -2 до -10 градусов.

На юге ожидаются мокрый снег с дождем. Днем воздух нагреется от +5 до +8 градусов, а ночью температура будет колебаться от 0 до -3.

В Киеве пройдет мокрый снег. Днем столбик термометра покажет от -1 до +1. Ночью температура опустится от -2 до -4.