У Києві на три дні змінено розклад міської електрички

У Києві протягом найближчих трьох днів буде змінено розклад міської електрички.

За даними Київпастрансу, у період з 17 до 19 січня з технічних причин буде скасовано кілька рейсів.

– Просимо вибачення за принесені незручності, – сказали у Київпастрансі.

Вранці, 17 січня, скасовано рейси №7307 та №7315 від станції Дарниця, а також №7308 та №7316 від станції Київ-Волинський.

Увечері, у понеділок, не курсуватимуть електрички №7416 та №7424 від станції Борщагівська, а також №7423 та №7431 від Дарниці.

Вранці, 18 січня, не буде електричок №7307 та №7315 від Дарниці, а також №7308 та №7316 від станції Київ-Волинський.

Увечері того ж дня скасовано рейси №7416 та №7424 від Борщагівської, а також №7423 та №7431 станції Дарниця.

У середу, вранці, відмінено поїзди №7307 та №7315 від Дарниці, а також №7308 та №7316 від станції Київ-Волинський.

Увечері, 19 січня, не курсуватимуть електрички №7416 та №7424 від Борщагівської, а також №7423 та №7431 від Дарниці.

Источник: Київпастранс

Фото: Київпастрансу