У Києві на три дні змінено розклад міської електрички

У Києві протягом найближчих трьох днів буде змінено розклад міської електрички.
За даними Київпастрансу, у період з 17 до 19 січня з технічних причин буде скасовано кілька рейсів.
– Просимо вибачення за принесені незручності, – сказали у Київпастрансі.
Вранці, 17 січня, скасовано рейси №7307 та №7315 від станції Дарниця, а також №7308 та №7316 від станції Київ-Волинський.
Увечері, у понеділок, не курсуватимуть електрички №7416 та №7424 від станції Борщагівська, а також №7423 та №7431 від Дарниці.
Вранці, 18 січня, не буде електричок №7307 та №7315 від Дарниці, а також №7308 та №7316 від станції Київ-Волинський.
Увечері того ж дня скасовано рейси №7416 та №7424 від Борщагівської, а також №7423 та №7431 станції Дарниця.
У середу, вранці, відмінено поїзди №7307 та №7315 від Дарниці, а також №7308 та №7316 від станції Київ-Волинський.
Увечері, 19 січня, не курсуватимуть електрички №7416 та №7424 від Борщагівської, а також №7423 та №7431 від Дарниці.
Источник: Київпастранс
Фото: Київпастрансу