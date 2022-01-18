У Києві з березня проїзд школярів у громадському транспорті буде безкоштовним лише для тих, хто матиме електронну картку учня. Про це повідомили у КМДА.

За словами заступника голови Київської міської держадміністрації Валентина Мондриївського, оформити електронну картку учня треба до 1 березня.

– Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ. Ті, хто досі не оформили для своїх дітей картку учня, мають усвідомити, що чинне законодавство не дає змоги іншим чином надавати можливість безплатного проїзду школярам. І в такому випадку батькам доведеться за них платити у громадському транспорті, – зазначив Мондриївський.

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Як оформити електронну картку учня

Для цього батькам слід зайти на портал Київ цифровий та зареєструватися.

Після реєстрації необхідно підтвердити дані та перейти до особистого кабінету, де і розпочати створення картки учня.

Якщо дані дитини є в системі, батькам треба прив’язати картку до свого акаунту, натиснувши відповідну кнопку.

Якщо дані дитини відсутні, тоді система повідомляє про необхідність написати запит на електронну адресу школи, в якій навчається дитина, або звернутися до технічної підтримки.

Далі потрібно завантажити фотографію дитини, а наступним кроком буде підтвердження замовлення учнівського квитка.

Замовлення необхідно буде оплатити.

Батьки можуть відстежувати статус замовлення. Система повідомить персональним листом на вказану електронну адресу про виконання замовлення електронного учнівського квитка.

Детальна покрокова інструкція для батьків.