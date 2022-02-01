Відзначаємо як елемент гібридної війни: очільник МВС про масові “мінування” в Україні

Масові псевдомінування в Україні – це елемент гібридної війни, який спрямований на внутрішню дестабілізацію. Проте правоохоронні органи розуміють, звідки надходить загроза.

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– З початку року ми маємо близько тисячі повідомлень про мінування. Інформація щодо мінувань стосувалася 10 тис. об’єктів у всій Україні. Якщо це розподілити на належне реагування всіх правоохоронних органів – це не години, це дні, які необхідні були, щоб обстежити абсолютно всі об’єкти, які визнано замінованими.

Ми зараз відзначаємо це як елемент гібридної війни. Питання кібератак, які також є складовою внутрішньою дестабілізації, та не тільки.