Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Відзначаємо як елемент гібридної війни: очільник МВС про масові “мінування” в Україні

Юля Захарченко редакторка стрічки
денис монастирський

Масові псевдомінування в Україні – це елемент гібридної війни, який спрямований на внутрішню дестабілізацію. Проте правоохоронні органи розуміють, звідки надходить загроза.

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– З початку року ми маємо близько тисячі повідомлень про мінування. Інформація щодо мінувань стосувалася 10 тис. об’єктів у всій Україні. Якщо це розподілити на належне реагування всіх правоохоронних органів – це не години, це дні, які необхідні були, щоб обстежити абсолютно всі об’єкти, які визнано замінованими.

Ми зараз відзначаємо це як елемент гібридної війни. Питання кібератак, які також є складовою внутрішньою дестабілізації, та не тільки.

Псевдомінування – це організоване явище, вважає глава МВС. Понад 70% повідомлень надходить з Російської Федерації.

– Аспекти мінувань, звісно, це організоване явище. Ми це розуміємо, порівнюючи з минулим роком. Ми розуміємо, звідки надходить загроза. Дуже чітко: IP-адреси, з електронних пошт яких надходять повідомлення. Понад 70% повідомлень – це Російська Федерація. Ще є новинка – 10% з Білорусі за останні декілька місяців.

Через збільшення кількості повідомлень про псевдомінування в Україні, правоохоронні органи змінили формат реагування на відповідні дані.

– Ми змінили формат роботи правоохоронних органів та реагування на ці випадки. Першою приїжджає Патрульна поліція. Повністю пройшли інструктаж з вибухотехніками з інших підрозділів Національної поліції. Вони одразу починають оглядати ці об’єкти та дають попередній висновок, чи є загроза. Якщо вона є, вибухотехніки визначають місце як пріоритетний об’єкт та реагують відповідно.

Читайте
За спробу підготовки заворушень в Україні затримали екс-правоохоронця - МВС

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка