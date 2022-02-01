Відзначаємо як елемент гібридної війни: очільник МВС про масові “мінування” в Україні

Масові псевдомінування в Україні – це елемент гібридної війни, який спрямований на внутрішню дестабілізацію. Проте правоохоронні органи розуміють, звідки надходить загроза.
Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.
– З початку року ми маємо близько тисячі повідомлень про мінування. Інформація щодо мінувань стосувалася 10 тис. об’єктів у всій Україні. Якщо це розподілити на належне реагування всіх правоохоронних органів – це не години, це дні, які необхідні були, щоб обстежити абсолютно всі об’єкти, які визнано замінованими.
Ми зараз відзначаємо це як елемент гібридної війни. Питання кібератак, які також є складовою внутрішньою дестабілізації, та не тільки.
Псевдомінування – це організоване явище, вважає глава МВС. Понад 70% повідомлень надходить з Російської Федерації.
– Аспекти мінувань, звісно, це організоване явище. Ми це розуміємо, порівнюючи з минулим роком. Ми розуміємо, звідки надходить загроза. Дуже чітко: IP-адреси, з електронних пошт яких надходять повідомлення. Понад 70% повідомлень – це Російська Федерація. Ще є новинка – 10% з Білорусі за останні декілька місяців.
Через збільшення кількості повідомлень про псевдомінування в Україні, правоохоронні органи змінили формат реагування на відповідні дані.
– Ми змінили формат роботи правоохоронних органів та реагування на ці випадки. Першою приїжджає Патрульна поліція. Повністю пройшли інструктаж з вибухотехніками з інших підрозділів Національної поліції. Вони одразу починають оглядати ці об’єкти та дають попередній висновок, чи є загроза. Якщо вона є, вибухотехніки визначають місце як пріоритетний об’єкт та реагують відповідно.