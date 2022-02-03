Велике будівництво відновило третину найдовшої дороги Волині, цьогоріч ремонт продовжать

Найдовша дорога Волинської області Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/, що проходить через Шацький національний природний парк, відновлена ​​на протяжності вже 57 із 180 км.

Її ремонт у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво було розпочато минулого року, він проводиться вперше за останні 50 років.

У Службі автомобільних доріг у Волинській області розповіли, що вже зроблено на трасі, та про подальші плани щодо її відновлення.

2021 року на дорозі Т-03-02 на відрізку Піща – Любомль, що веде безпосередньо до Шацьких озер, було відновлено 45,5 км, на ділянці Селець – Маркостав – 10 км.

Ще на 1,9 км у Володимирі було укладено вирівнюючий шар. Закінчення робіт тут заплановане цього року.

Наразі триває облаштування узбіччя на відрізку між селом Положеве та містом Любомль. Минулого року на цій ділянці вже було проведено фрезерування старого покриття, посилення основи та влаштування вирівнювального та верхнього шарів асфальтобетону, а також нанесено розмітку.

Цього року відновлення найдовшої траси Волинської області продовжиться. Зокрема, планується відремонтувати дорогу від Любомля до села Верба та у напрямку Берестечка в районі міста Горохів.

Загалом минулого року за програмою Володимира Зеленського Велике будівництво було відновлено 2190 км місцевих доріг та 5098 км – державного значення.

Також було відремонтовано 250 мостів та штучних споруд. Такі дані раніше навів заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко.