Чутно гімн України: у Києві відбувся марш іноземців проти агресії Росії

У Києві на Хрещатику відбулася акція іноземних громадян на підтримку України на тлі загрози масштабного вторгнення Російської Федерації. Протестувальники вийшли на центральну вулицю столиці, щоб висловити підтримку нашій державі.

Про це повідомила журналістка Фактів ICTV. За її словами, учасники акції співають гімн України.

Перед цим іноземці влаштували в столиці Міжнародний марш єдності за Україну (International Unity March for Ukraine). За допомогою акції вони вирішили висловити підтримку українцям на тлі загрози ескалації з боку Росії.

Учасники маршу зібралися у парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва. Вони тримали прапори країн-союзниць України. Звідти вони пройшли ходою до Майдану Незалежності, де й заспівали гімн України.

Крім того, учасники маршу розгорнули банер на підтримку нашої держави.

На події з’явилися представники країн-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Індії та навіть Білорусі. Можна помітити низку іноземних журналістів та представників ЗМІ.

Учасники акції виступають проти російської агресії, яка триває в Україні вже понад вісім років. Вони прагнуть миру на Донбасі та недопущення нового вторгнення Росії.

Російська агресія

Війна на Донбасі триває вже понад вісім років. Жителі тимчасово окупованих територій на сході України були змушені переїхати до інших міст та населених пунктів, щоб зберегти своє життя.

Нещодавно з’явилася інформація про загрозу масштабного вторгнення Росії в Україну. Країни Євросоюзу, США та Польща активно підтримують нашу державу та прагнуть деескалації ситуації.

В іноземних ЗМІ повідомили, що Росія стягнула до кордонів України 70% військ, необхідних для вторгнення. Держсекретар США Ентоні Блінкен та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявили про підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.