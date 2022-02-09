У четвер, 10 лютого, майже по всій території України прогнозується тепла, майже весняна погода.

За даними Укргідрометцентру, на заході України вночі прогнозується мокрий сніг з дощем, а от вдень опадів не буде. Найтепліше в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях – до +11°C. У решті регіонів температура прогнозується від +6°C до +8°C.

Такою ж погода буде і на півночі, та в центрі України: вночі мокрий сніг, а вдень малохмарно та без опадів. Денна температура підвищиться до +8°C.

У східних регіонах впродовж доби прогнозується мокрий сніг з дощем, температура від +3°C до +5°C.

У південних областях стовпчики термометрів показуватимуть +11°C, а на Кримському півострові до +8°C.