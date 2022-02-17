Любителів “руського міра” будуть затримувати – Нацполіція

У Національній поліції України не виключають, що посилений режим несення служби для працівників правоохоронних органів можуть продовжити і після 19 лютого. Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час брифінгу 17 лютого.

Він наголосив, що наразі дуже велика увага зосереджена на наявних ризиках дестабілізації ситуації з боку нашого ворога. Фацевич зазначив, що вороги всередині країни теж не сплять, тому можливі провокації та диверсійні атаки, до чого правоохоронці мають бути готові.

— Своїми діями Нацполіція передусім має вказати, що ми готові до внутрішніх загроз. І з понеділка у нас 20 тис. поліцейських, озброєних, зокрема, автоматичною зброєю, виходять на вулиці міст та містечок, на дороги, – повідомив він.

Він уточнив, що поліція може проводити вибіркові перевірки громадян та транспортних засобів. Це робиться для спокою і безпеки, а також для виявлення злочинних елементів і можливих представників противника, працівників країни-агресора, які можуть бути залучені до диверсійних атак. За його словами, наразі про такі факти не було підтверджень.

Фацевич зазначив, що підрозділи НПУ та структура Міністерства внутрішніх справ буде оперативно реагувати на події на кшталт тих, які були в Україні у 2014 році.

— Щодо любителів “руського мира” та інших – ми таких людей будемо затримувати і притягувати до відповідальності, на всі такі ризики будемо оперативно реагувати. Нацполіція та інші підрозділи МВС злагоджені і готові реагувати на всі внутрішні ризики у нашій державі, – зазначив заступник голови Нацполіції.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що особовий склад Національної поліції України з 14 по 19 лютого був переведений на посилений режим несення служби. За його словами, ці заходи розгортаються для більш оперативного реагування на будь-які загрози безпеці громадян.