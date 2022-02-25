Санкції, військова та фінансова допомога: як світ допомагає Україні

Попри перші реакції, які могли здаватися слабкими на тлі жаху брутального нападу РФ на Україну, вчора ввечері та протягом ночі світ нарешті почав діяти.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України у Facebook з посиланням на главу відомства Дмитра Кулебу.

Міністр підкреслив, що запроваджені кроки вже зараз завдають конкретного економічного удару по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу.

— Це лише початок діяльності міжнародної коаліції на захист України та миру, яку ми мобілізуємо в ці години та дні. Ця робота продовжується в інтенсивному режимі. Попри перші реакції, які могли здаватися слабкими на тлі жаху брутального нападу РФ на Україну, вчора ввечері та протягом ночі світ нарешті почав діяти, – наголосив дипломат.

Також у дописі міститься графіка, в якій можна побачити, яку підтримку Україні та які санкції проти РФ запровадили ті чи інші країни.

24 лютого президент країни-агресора РФ Володимир Путін оголосив початок вторгнення в Україну. Близько 4-ї ранку Росія розпочала війну та завдала перших ударів по Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується воєнний стан. Верховна Рада зранку 24 лютого затвердила відповідний указ президента.

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