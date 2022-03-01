Україна може завдати превентивного ракетного удару по Білорусі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Він зазначив, що Україна може піти на такий крок, якщо головнокомандувачем буде ухвалено відповідне рішення.

— Наші війська займаються знищенням російської військової техніки та ресурсів, які є сьогодні на території нашої країни. За потреби, якщо буде рішення верховного головнокомандувача зробити це, воно буде ухвалено, – заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу Україна 24.

Тоді у нього уточнили, чи завдасть Україна превентивного удару по Білорусі у разі ухвалення такого рішення президентом України, верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, він відповів: Звичайно.

Данілов також проінформував про знищення елітної групи кадирівців, котрі готували спецоперацію з убивства президента України Володимира Зеленського.

Інформацію українська влада отримала від представників ФСБ, які, відмовляючись від участі у війні проти України, вирішили попередити офіційний Київ про плани кадирівців.