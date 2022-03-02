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Факти / Україна / Суспільство

Врятували життя більше 150 осіб: Держслужба з НС підсумувала понад 160 годин війни в Україні

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Врятували життя більше 150 осіб: Держслужба з НС підсумувала понад 160 годин війни в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій України підбила проміжні підсумки понад 160 годин, коли весь український народ тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії, а тепер ще й Білорусі.

– Протягом семи днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень і дитячих садків. За цей час вже загинуло понад 2 тис. українців, без урахування наших захисників, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України спрямовані на порятунок людей.

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Згідно зі статистикою ДСНС:

  • понад 150 людей вдалося врятувати;
  • понад 400 пожеж ліквідовано після ворожих обстрілів;
  • понад 500 осіб евакуйовано;
  • 416 вибухонебезпечних предметів знешкоджено;
  • 10 рятувальників загинули;
  • 13 рятувальників отримали поранення.

У повідомленні також йдеться про те, що в цей складний час для України руку допомоги надає сусідня держава-побратим Польща.

На сьогодні завершується процес передачі польськими колегами для ДСНС України семи одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки, яка негайно надійде на озброєння нашим рятувальникам.

Рятувальники ДСНС України висловлюють щиру подяку колегам та добрим сусідам за підтримку та допомогу.

Джерело: ДСНС

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