Державна служба з надзвичайних ситуацій України підбила проміжні підсумки понад 160 годин, коли весь український народ тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії, а тепер ще й Білорусі.

– Протягом семи днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень і дитячих садків. За цей час вже загинуло понад 2 тис. українців, без урахування наших захисників, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України спрямовані на порятунок людей.

Згідно зі статистикою ДСНС:

понад 150 людей вдалося врятувати;

понад 400 пожеж ліквідовано після ворожих обстрілів;

понад 500 осіб евакуйовано;

416 вибухонебезпечних предметів знешкоджено;

10 рятувальників загинули;

13 рятувальників отримали поранення.

У повідомленні також йдеться про те, що в цей складний час для України руку допомоги надає сусідня держава-побратим Польща.

На сьогодні завершується процес передачі польськими колегами для ДСНС України семи одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки, яка негайно надійде на озброєння нашим рятувальникам.

Рятувальники ДСНС України висловлюють щиру подяку колегам та добрим сусідам за підтримку та допомогу.

Джерело: ДСНС