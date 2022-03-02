Державна служба з надзвичайних ситуацій України підбила проміжні підсумки понад 160 годин, коли весь український народ тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії, а тепер ще й Білорусі.
– Протягом семи днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень і дитячих садків. За цей час вже загинуло понад 2 тис. українців, без урахування наших захисників, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України спрямовані на порятунок людей.
Згідно зі статистикою ДСНС:
- понад 150 людей вдалося врятувати;
- понад 400 пожеж ліквідовано після ворожих обстрілів;
- понад 500 осіб евакуйовано;
- 416 вибухонебезпечних предметів знешкоджено;
- 10 рятувальників загинули;
- 13 рятувальників отримали поранення.
У повідомленні також йдеться про те, що в цей складний час для України руку допомоги надає сусідня держава-побратим Польща.
На сьогодні завершується процес передачі польськими колегами для ДСНС України семи одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки, яка негайно надійде на озброєння нашим рятувальникам.
Рятувальники ДСНС України висловлюють щиру подяку колегам та добрим сусідам за підтримку та допомогу.
Джерело: ДСНС