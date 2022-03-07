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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні поїзди з Харкова – розклад та рейси на 7 березня 2022 року

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поїзд

Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 7 березня 2022 року.

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
07:15 – ІС+ Харків – Львів
08:00 – ІС+ Харків – Львів
12:36 – №46 Лиман – Ужгород
14:00 – ІС+ Харків – Львів
14:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
15:09 – №15 Харків – Рахів
17:00 – №723 Харків – Львів
19:27 – №795 Харків – Дніпро
21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
21:43 – №7 Харків – Одеса
22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Із Харкова йтиме 3 поїзди Інтерсіті+ (по 18 вагонів кожен) Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00.

Крім того, виїхати з Харкова 7 березня 2022 року можна буде і електричками:

  • човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук
  • електричка з Харкова до Львова (пересадка у Вінниці)

Точніші графіки уточнюйте на вокзалах з урахуванням динаміки заповнення поїздів.

7 березня буде також міжнародний евакуаційний поїзд із Харкова до Хелма, відправлення о 17.00.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати закордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

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