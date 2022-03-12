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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні потяги в Україні: напрямки та розклад рейсів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Евакуаційні потяги в Україні: напрямки та розклад рейсів

Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Щодня список евакуаційних потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.

У суботу, 12 березня, потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

  • 1:00 – ІС+ Дарниця – Харків
  • 1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
  • 1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.
  • 3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
  • 4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук
  • 4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд
  • 5:40 – №114/113 Львів – Лиман
  • 5:40 – №142/141 Львів – Лиман
  • 07:00 – ІС+ Дарниця – Дніпро
  • 07:00 – ІС+ Дарниця – Львів
  • 07:00 – ІС+ Дарниця – Харків
  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ
  • 13:09 – №114/113 Лиман – Львів
  • 13:09 – №142/141 Лиман – Львів
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
  • 14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський
  • 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів
  • 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
  • 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький
  • 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук
  • 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава
  • 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів
  • 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
  • 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп
  • 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород
  • 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель
  • 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний
  • 21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта
  • 21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
  • 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
  • 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці
  • 22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
  • 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів
  • 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман
  • 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси по станції Одеса 12 березня 2022

  • 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів
  • 18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель
  • 18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль
  • 19:20 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ
  • 20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці
  • 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів
  • 22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси по станції Полтава 12 березня 2022

  • 5:53 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна
  • 6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ
  • 6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
  • 6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
  • 8:33 – №44593 Івано-Франківськ – Краматорськ
  • 15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
  • 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
  • 23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ
  • 23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
  • 23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по станції Харків 12 березня 2022

  • 3:46 – №114/113 Лиман – Львів
  • 3:46 – №142/141 Лиман – Львів
  • 5:40 – №114/113 Львів – Лиман
  • 12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
  • 14:00 – ІС+ Харків – Львів
  • 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
  • 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро
  • 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
  • 20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький
  • 21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
  • 22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси по станції Вінниця 12 березня 2022

  • 0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький
  • 3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас
  • 9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький
  • 17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
  • 19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман
  • 23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
  • 4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1
  • 5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1
  • 6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.
  • 9:12 – № 5/6 Рахів – Запоріжжя-1
  • 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець
  • 16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
  • 17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
  • 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Запоріжжя 12 березня 2022

  • 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
  • 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
  • 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку.

Краматорськ: Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00.

Харків: Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40.

Дніпро: Поїзд 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00.

Кривий Ріг: Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00, а також Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50.

Одеса: Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32.

Житомир: Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00.

Міжнародні евакуаційні рейси на 12 березня 2022:

Польща

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Угорщина

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

Словаччина

  • № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
  • № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

Румунія

Евакуаційний маршрут Одеса – Тульча о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30.

Всі зміни у розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

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Фото: Укрзалізниця

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