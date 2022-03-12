Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Щодня список евакуаційних потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.

У суботу, 12 березня, потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

1:00 – ІС+ Дарниця – Харків

1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.

3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук

4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

5:40 – №142/141 Львів – Лиман

07:00 – ІС+ Дарниця – Дніпро

07:00 – ІС+ Дарниця – Львів

07:00 – ІС+ Дарниця – Харків

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ

13:09 – №114/113 Лиман – Львів

13:09 – №142/141 Лиман – Львів

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний

21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта

21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси по станції Одеса 12 березня 2022

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів

18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель

18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль

19:20 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ

20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів

22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси по станції Полтава 12 березня 2022

5:53 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ

6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

8:33 – №44593 Івано-Франківськ – Краматорськ

15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

23:20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ

23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по станції Харків 12 березня 2022

3:46 – №114/113 Лиман – Львів

3:46 – №142/141 Лиман – Львів

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси по станції Вінниця 12 березня 2022

0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас

9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький

17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1

5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1

6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

9:12 – № 5/6 Рахів – Запоріжжя-1

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Запоріжжя 12 березня 2022

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку.

Краматорськ: Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00.

Харків: Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40.

Дніпро: Поїзд 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00.

Кривий Ріг: Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00, а також Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50.

Одеса: Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32.

Житомир: Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00.

Міжнародні евакуаційні рейси на 12 березня 2022:

Польща

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Угорщина

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

Словаччина

№ 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;

№ 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

Румунія

Евакуаційний маршрут Одеса – Тульча о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30.

Всі зміни у розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Фото: Укрзалізниця