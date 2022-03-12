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Факти / Україна / Суспільство

Готелю немає, але Україна – є. РФ продовжує обстрілювати Чернігів

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Готелю немає, але Україна – є. РФ продовжує обстрілювати Чернігів

Чернігів продовжує потерпати від ракетних ударів, через це місто залишилося без світла, газо- та водопостачання.

Про це 12 березня розповів очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Зокрема, у місті зруйновано готель Україна.

– Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю Україна. Готелю більше немає, але Україна є, – розповів В’ячеслав Чаус.

Щодо електрики, газу, води та опалення, міські служби наразі займаються ремонтом та намагаються ліквідувати проблему.

24 лютого російські війська напали на Україну. Уже понад пів місяця вони обстрілюють мирні міста, руйнують інфраструктуру населених пунктів, вбивають мирних людей, серед них – жінки та діти.

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Найбільших руйнувань зазнали Харків, Чернігів, Суми, Херсон, Маріуполь.

Війська обстрілюють дитячі садки, школи, лікарні, пологові будинки, адміністративні будівлі та навіть церкви. Світова спільнота критикує такі дії та закликає Кремль припинити війну Росії проти України.

Джерело: В’ячеслав Чаус/Чернігівська ОДА (ОВА)

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Фото: Depositphotos

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