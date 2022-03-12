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Факти / Україна / Суспільство

Російські війська обстріляли онкологічну лікарню у Миколаєві

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
онколікарня у Миколаєві

У Миколаєві під обстріл російських військ потрапила онкологічна лікарня. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Максим Безносенко.

Він опублікував фото та відео наслідків обстрілу. На кадрах видно, що у медичному закладі порозбивалися шибки на вікнах.

– Нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії,– написав Безносенко.

Він додав, що великої шкоди будівлі не завдали. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що надвечір 11 березня російські окупанти обстрілювали житлові будинки у Миколаєві. Один чоловік отримав осколкові поранення.

Загарбники били по житловому мікрорайону, де немає жодної військової інфраструктури. В результаті чого близько 10 будинків потрапили під обстріл.

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