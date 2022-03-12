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Факти / Україна / Суспільство

Українці за кордоном матимуть максимальну підтримку від МЗС – Кулеба

Валентина Летяк редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Українські дипломами за кордоном надаватимуть максимальну підтримку нашим громадянам, які змушені були виїхати через війну, розв’язану РФ, сказав глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу.

– Ми в Міністерстві закордонних справ уже почали роботу з надання максимальної підтримки громадянам України, які вимушено, через війну, виїхали за кордон, – запевнив він.

Він нагадав, що ще за часів пандемії МЗС запустило дуже ефективний і популярний ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, де розповідають правила в’їзду і перебування на території тієї чи тієї держави в умовах коронавірусу, і пообіцяв, що дуже скоро відкриють новий функціонал цього сервісу.

– Завдяки цьому сервісу кожен, хто потребує такої інформації, хто виїхав за кордон, зможе дізнатися про особливості свого правового статусу, можливості отримання допомоги в конкретній країні, яка передбачена законодавством, соціальними послугами цієї країни. Ми створимо дуже зручний для вас онлайн-ресурс для того, щоб люди максимально могли отримувати всю необхідну для себе інформацію, – пояснив дипломат.

За його словами, українські консули за кордоном також налаштовані на максимальну допомогу нашим громадянам.

– Кожен, хто перебуває за кордоном, повинен знати, що в межах наших можливостей і поточної ситуації Україна про вас піклуватиметься і допомагатиме, чим зможе. Де б ви були, ви залишаєтеся громадянами України, – підсумував глава МЗС.

Сьогодні перші леді Польщі та США Агата Дуда та Джилл Байден у телефонній розмові домовилися про створення міжнародної коаліцій дружин президентів для надання допомоги Україні та її мирним жителям, які змушені залишати країну через вторгнення РФ.

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Фото: УНІАН

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