Українці за кордоном матимуть максимальну підтримку від МЗС – Кулеба

Українські дипломами за кордоном надаватимуть максимальну підтримку нашим громадянам, які змушені були виїхати через війну, розв’язану РФ, сказав глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу.

– Ми в Міністерстві закордонних справ уже почали роботу з надання максимальної підтримки громадянам України, які вимушено, через війну, виїхали за кордон, – запевнив він.

Він нагадав, що ще за часів пандемії МЗС запустило дуже ефективний і популярний ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, де розповідають правила в’їзду і перебування на території тієї чи тієї держави в умовах коронавірусу, і пообіцяв, що дуже скоро відкриють новий функціонал цього сервісу.

– Завдяки цьому сервісу кожен, хто потребує такої інформації, хто виїхав за кордон, зможе дізнатися про особливості свого правового статусу, можливості отримання допомоги в конкретній країні, яка передбачена законодавством, соціальними послугами цієї країни. Ми створимо дуже зручний для вас онлайн-ресурс для того, щоб люди максимально могли отримувати всю необхідну для себе інформацію, – пояснив дипломат.

За його словами, українські консули за кордоном також налаштовані на максимальну допомогу нашим громадянам.

– Кожен, хто перебуває за кордоном, повинен знати, що в межах наших можливостей і поточної ситуації Україна про вас піклуватиметься і допомагатиме, чим зможе. Де б ви були, ви залишаєтеся громадянами України, – підсумував глава МЗС.

Сьогодні перші леді Польщі та США Агата Дуда та Джилл Байден у телефонній розмові домовилися про створення міжнародної коаліцій дружин президентів для надання допомоги Україні та її мирним жителям, які змушені залишати країну через вторгнення РФ.