У тимчасово окупованому росіянами Бердянську тисячі людей вийшли на мітинги. Люди говорять, що вони проти окупації.

На оприлюднених відеокадрах видно, що тисячі людей йдуть вулицями міста та скандують: Одна, єдина, свободна Україна.

Тисячі місцевих жителів з прапорами України також скандують гасло: Бердянськ – це Україна. Попри те, що окупанти погрожують бердянцям через участь у мітингах, жителі все одно висловлюють свою проукраїнську позицію.

Відомо також про мітинг у Мелітополі. Там люди зібралися на підтримку викраденого російськими військовими мера Мелітополя Івана Федорова. Вулицями Мелітополя їздить військова техніка загарбників, які попереджають про заборону мітингів та демонстрацій.

У цих двох містах, які тимчасово окупували війська РФ, щодня відбуваються мітинги.

Загарбники викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова та активістку Ольгу Гайсумову. У Мелітополі рашисти призначили в.о. міського голови депутатку від ОПЗЖ Галину Данильченко.

Сьогодні депутати міськради звернулися до Офісу генпрокуратури з проханням відкрити справу за статтею Державна зрада щодо цієї колаборантки.