Національний банк попередив українців про нові шахрайські схеми, розповсюджені під час війни, а також дав поради, як не втрапити на “гачок” злодіїв.

Зазначається, що під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов’язань не виконують і просто зникають.

В НБУ радять купувати квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах, а у разі перевезень приватними авто незнайомими особами наполягати на передплаті готівкою в момент відправлення та не перераховувати кошти авансом.

Також шахраї часто публікують фейкові оголошення про готовність здати в оренду переселенцям квартири у безпечних регіонах і просять внести передплату на картку, а після отримання коштів відключають відповідний номер. – Намагайтеся перевірити таких “надавачів послуг” кількома способами. Якщо у місті, де ви плануєте виняйти житло, у вас є знайомі, попросіть особисто перевірити житло за адресою та за можливості познайомитися із орендодавцями. Крім того, спробуйте “забронювати” квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають в розмові, що в них вже є “бронь”, велика ймовірність, що це шахраї, – радять у Нацбанку.

Є схеми, коли шахраї роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії, а також створюють фішингові сайти, схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України.

– Перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі за винятком одного чи кількох символів. Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS чи на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соціальних мережах не від офіційного джерела, не переходьте за посиланням, – зазначають в НБУ.