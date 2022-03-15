Що робити із понівеченою технікою загарбників, яка розбита захаращує українські дороги, в ефірі телемарафону висловився голова правління Інтерпайп Втормет Валентин Макаренко.

— Це є метал, металобрухт. Увесь час в Україні ми зазначали, що у нас складна ситуація з металобрухтом, тому навіть за законом України про металобрухт вона є стратегічною сировиною. На жаль, таким чином у нас його додалося, але ми із ним впораємося і його переробимо.

У металі, з якого зроблені танки, є велика специфіка, як і у всій військовій техніці, стверджує Макаренко.

— Звичайно, ми розуміємо, що броня, яка є високолегованою сталлю, широко вживатися у нашому металургійному виробництві не буде. Але є специфічні замовлення у ДСС, ливарних виробництв малої потужності, де буде знайдена та частина продукту, яку можна переробити.

Макаренко наголосив, що згідно із законом України про металобрухт, якщо на чиємусь подвір’ї або у власності є робочий танк чи БТР, це розцінюється як воєнний трофей, але якщо це не здатна до використання техніка – то це вже металобрухт. Його особа може розібрати та здати як металобрухт.

Він підкреслив, що до початку війни 1 тонна металобрухту коштувала 9 тис. грн.

Відповідно, за російський танк Т-14 вагою 46 тонн можна отримати 432 тис. грн, а за БТР-80 вагою 13 тонн – 117 тис. грн.

Фото: Генштаб ЗСУ