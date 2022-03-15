Скуповують унітази, валюти немає: СБУ перехопила розмову окупанта з матір’ю з РФ

СБУ продовжує публікувати перехоплені телефонні розмови окупантів з їх родичами у РФ. Зокрема, в новому відео жителька Росії розповідає сину, який в Україні вбиває наших громадян, яке казкове у них там життя.

Розмову жінка почала з того, що поділилася подробицями життя під санкціями. Зокрема, щодо відсутності валюти.

– Ціни зростають, як у казці. Баби купують унітази, то вони по 43 тисячі! З валютою Сбербанк не працює: санкції скрізь, – каже жінка телефоном сину.

Ця жіночка точно одна з головних жертв російської пропаганди, бо за її планами, її син вже мав би бути у Києві. Мовляв, до кінця березня все мало б закінчитися. Хоча для її сина все це може закінчитися і раніше, разом з його життям.

– Але навіть така реальність не тверезить промиті пропагандою мізки. Тож мати окупанта цитує російські ЗМІ, які говорять що Кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально, – зазначили в СБУ.

Крім того, вона почала сину розповідати про страшних бандерівців, які влаштовують тортури. Проте навіть її син зазначив, що це все пропаганда.

Проте це ще не найцікавіше. У записі чутно, що зв’язок доволі поганий. Тому жінка каже: забери в когось із місцевих телефон, щоб ти міг мені телефонувати щодня.

Росіян, напевно, ще з дитинства такі собі матері навчають, що можна забирати собі все, що завгодно. Тому тепер українцям доводиться їх перевиховувати.